الشارقة تشارك بمعرض بورصة السياحة العالمية في برلين

الشارقة (الاتحاد)

تشارك إمارة الشارقة في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس الحالي تحت مظلة جناح الشارقة بمشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي إلى جانب 19جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

يسلط الوفد خلال المعرض الضوء على العروض السياحية المتنوعة التي تقدمها الشارقة وتغطي مختلف مجالات السياحة والضيافة بالإضافة إلى تجارب الإقامة مع التركيز على الثقافة والترفيه والبيئة والمغامرات.

وتؤكد هذه المشاركة التزام الشارقة بترسيخ مكانتها وجهة سياحية رفيعة المستوى في المنطقة.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن مشاركتنا في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين 2025 تؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانة الشارقة وجهة سياحية رائدة في المنطقة ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المبتكرة نسلط الضوء على دور الشارقة في دعم مستقبل السياحة المستدامة والمسؤولة مع التأكيد على التزامنا بتوفير تجارب سياحية استثنائية ومثمرة.

يضم وفد الشارقة المشارك في المعرض ممثلين عن هيئات حكومية بارزة مثل هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الشارقة للمتاحف وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومعهد الشارقة للتراث ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة للسيارات القديمة بالإضافة إلى نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

فيما تضم الجهات المشاركة من القطاع الخاص شركة العربية للطيران ووكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا) وشركة أرادَ للتطوير العقاري والشارقة الوطنية للفنادق إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات الصحية بالإمارة.

وشهدت إمارة الشارقة خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد النزلاء الفندقيين الأوروبيين بعدما ارتفع عدد النزلاء بنسبة 16% من 88 ألف نزيل في 2023 إلى 102 ألف نزيل في 2024.

وتحظى الشارقة بمكانة خاصة في السوق الألمانية حيث استقبلت نحو 13 ألف نزيل ألماني في 2024 مسجلة نمواً قدره 11% مقارنة بنحو 12 ألف نزيل في 2023 وتسعى إلى مواصلة هذا النمو وزيادة هذا العدد في السنوات القادمة.

