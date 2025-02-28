«جمارك أبوظبي»: 72% التخليص الجمركي قبل الوصول خلال 2024



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن ارتفاع معاملات إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول خلال عام 2024 بنسبة بلغت 72%، مسجلة نمواً وصل إلى 53% مقارنة في عام 2023 الذي سجل 47% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى إمارة أبوظبي.ووصلت نسبة معاملات التخليص قبل الوصول للشحنات الخارجة من الدولة 85% من إجمالي عدد بيانات الخروج المسجلة، مقارنة بنسبة 67% خلال عام 2023، فيما سجلت الشحنات الداخلة 60% من إجمالي عدد بيانات الدخول مقارنة بـ31% في 2023.

ويعود ارتفاع معاملات التخليص قبل الوصول في عام 2024 إلى استدامة عمليات التطوير والتحسين على إجراءات العمل التي تتبناها جمارك أبوظبي، لاسيما عبر تعزيز العمليات الجمركية الرقمية ورفع كفاءة إمكاناتها وأنظمتها التقنية التكاملية والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية عبر توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بالإضافة إلى ما تقدمه من تسهيلات متنوعة لشركات تخليص البضائع وشركات الشحن، وتعزيز الربط الإلكتروني مع جهات القيد والمنع والجهات الخدمية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة مع الجهات ذات العلاقة، مما انعكس إيجاباً على تسريع إنجاز المعاملات وخفض زمن التخليص، واختصار الوقت والجهد على العاملين والمتعاملين على حد سواء.

يذكر أن إجراء التخليص قبل الوصول الذي يمكن التقديم عليه عبر مجموعة من القنوات الذكية كمنصة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» ومنصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «اطلب»، يتلخص بقيام (المستورد/ المصدر) أو من ينوب عنه بتقديم البيان الجمركي، ودفع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الجهات الرقابية (إن وجدت)، وإنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة إلى المركز الجمركي.