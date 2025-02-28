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اقتصاد

«كهرباء دبي» تنظم مؤتمر «آفاق المستقبل» لدعم الابتكار

«كهرباء دبي» تنظم مؤتمر «آفاق المستقبل» لدعم الابتكار
28 فبراير 2025 18:20

 
دبي (الاتحاد)
افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤتمر «آفاق المستقبل» الذي نظمته الهيئة تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025» بنسخته العاشرة، وحضره عدد من النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد كبير من موظفي الهيئة.
وتضمن المؤتمر كلمات رئيسة وجلسات حوارية شارك فيها خبراء ومختصون من عدد من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.
في كلمته خلال المؤتمر، أشار معالي الطاير إلى أن شهر الإمارات للابتكار يوفّر منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، موضحاً أن مؤتمر «آفاق المستقبل» يأتي ضمن جهود الهيئة في دعم ثقافة الابتكار على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وأضاف: نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بيئة محفّزة للمبدعين والمبتكرين، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، التي تركّز على تطوير حلول مستقبلية تدعم الاستكشاف، ومهارات المستقبل، وجودة الصحة، والمعيشة والحياة، والطاقة الخضراء، والنقل وتسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية.
وأوضح معالي الطاير أن الهيئة طورت أول نظام متحكم ذكي للتوربينات الغازية على مستوى العالم، ما مكّنها من تحقيق تحكم فوري وذاتي بالتوربينات في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، كما أطلقت أول متحكم ذكي لمحطات الدورة المركبة يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والذي أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة، وتبنّت الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك منصة «مايكروسوفت باور بلاتفورم» والمساعد الذكي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» ووسعت نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتشمل مجموعة واسعة من المجالات الحيوية.
وفي مجال الطاقة المتجددة، نجحت الهيئة في زيادة كفاءة الألواح الكهروضوئية عبر تقنيات متقدمة تشمل التتبع الشمسي بالخوارزميات الذكية واستخدام الروبوتات لتنظيف الألواح تلقائياً، ما أسهم في رفع نسبة الطاقة النظيفة في دبي إلى نحو 20% من إجمالي مزيج الطاقة نهاية الشهر الماضي. وتماشياً مع التوجهات العالمية في إزالة الكربون، تواصل الهيئة تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر.

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