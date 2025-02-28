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اقتصاد

«غرفة تجارة دبي» تعلن تأسيس مجلس الأعمال الإندونيسي

«غرفة تجارة دبي» تعلن تأسيس مجلس الأعمال الإندونيسي
28 فبراير 2025 19:04


دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الإندونيسي، وذلك بهدف دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، وتطوير آفاق الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وإندونيسيا، مما يرفع العدد الإجمالي لمجالس الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة إلى 59 مجلساً. تعكس هذه الخطوة تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين من إندونيسيا.
وتجاوزت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين دبي وإندونيسيا خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي حاجز الـ 10 مليارات درهم.
وبلغ عدد الشركات الإندونيسية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي 160 شركة بنمو 60% على أساس سنوي. وناقش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإندونيسي الذي عقد مؤخراً في مقر غرف دبي سبل تعزيز التنسيق والتعاون، وتنظيم فعاليات الأعمال الثنائية، بالإضافة إلى بحث الفرص وتبادل الخبرات والمعلومات.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مجالس الأعمال تسهم بدور حيوي في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وتوفر منصات تفاعلية للحوار والتعاون بين مجتمعات الأعمال.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي وإندونيسيا، افتتحت غرفة دبي العالمية عام 2023 مكتبها التمثيلي في مدينة جاكرتا في إندونيسيا، ومن ثم قامت في شهر مايو من العام 2024، بتنظيم 200 اجتماع ثنائي للأعمال بين 17 شركة من دبي مع شركات إندونيسية في جاكرتا ضمن فعاليات بعثة تجارية إلى جنوب شرق آسيا شملت إندونيسيا وفيتنام.
واستقطب منتدى «مزاولة الأعمال مع إندونيسيا» الذي عقد ضمن فعاليات البعثة 472 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات المحلية الأندونيسية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع مجتمع الأعمال في دبي، وهو عدد قياسي يعكس الاهتمام من قبل القطاع الخاص في إندونيسيا بالتعاون والشراكة مع الشركات العاملة في دبي.

غرفة تجارة وصناعة دبي
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