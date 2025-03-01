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اقتصاد

«اللولو» تحصد جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
2 مارس 2025 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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حصدت مجموعة اللولو، جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي المرموقة لمساهماتها الكبيرة في القطاع الزراعي، وجهود الاستدامة في دولة الإمارات. 
تسلم الجائزة أشرف علي، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، من قبل الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في حفل أقيم في قصر الإمارات. 
جاء هذا التكريم في ضوء الدور الحيوي الذي لعبته اللولو في نجاح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي ودعمها للمهرجانات ذات الصلة في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة.
تعد جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي واحدة من المبادرات الأكثر شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تشجيع المزارعين ومربي الماشية على تبني التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة.  وأظهرت مجموعة اللولو باستمرار التزامها بهذه المبادئ من خلال تعزيز الابتكار ودعم المزارعين المحليين وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي. 
وكجزء من هذا الالتزام، عرضت اللولو عرضاً خاصاً في مهرجان الشيخ زايد لمجموعة واسعة من المنتجات المزروعة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، ساعدت هذه المبادرة في زيادة الوعي بأهمية دعم الزراعة المحلية وتعزيز الفخر بالمنتجات المزروعة محلياً.
وأطلقت اللولو مبادرة «الإمارات أولاً» عبر متاجرها، وهو برنامج مصمم للترويج للمنتجات الزراعية المحلية وغيرها من السلع المنتجة داخل الدولة. 
كانت هذه المبادرة محورية في خلق رؤية أكبر ودفع الطلب على المنتجات المزروعة محلياً، مما أفاد المزارعين والمصنعين في الإمارات، من خلال تسليط الضوء على أهمية الزراعة المستدامة.

مجموعة اللولو
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
الإمارات
الاستدامة
الزراعة
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