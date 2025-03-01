«خيم رمضان» في فنادق أبوظبي تجذب الزوار والسياح

رشا طبيلة (أبوظبي)

أنهت فنادق في أبوظبي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال الخيم الرمضانية مع إعداد قوائم الطعام و«البوفيهات»، وسط توقعات بنمو الطلب على المطاعم والخيم بشكل خاص، بحسب مديري فنادق في أبوظبي.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «فنادق أبوظبي تشهد حالياً إقبالاً ملحوظاً من السياح مع حلول رمضان، بالتزامن مع الموسم السياحي، مع توفير تجارب متنوعة تجذب السياح الدوليين، وسكان الدولة خلال الشهر الفضيل».

وتوقعوا نمو الطلب على الخيم الرمضانية والمطاعم وتسجيل إشغال مرتفع، لا سيما مع اعتدال الطقس وذروة الموسم السياحي الحالي، في وقت يعزز فيه الشهر الفضيل من إيرادات قطاع الطعام والشراب في الفنادق.

وتضم أبوظبي حالياً نحو 34 ألف غرفة فندقية في الإمارة، وفقاً لبيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

قال مايكل كوث، مدير عام قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي، نائب الرئيس الإقليمي للعمليات في مجموعة فنادق «ماندارين أورينتال»: «مع حلول الشهر الفضيل هذا العام قبل الموسم الصيفي، نتوقع زيادة في عدد الزوار الراغبين في قضاء أوقات في الهواء الطلق، حيث قمنا باستثمارات كبيرة في تطوير خيمة رمضان (مجلس البحر) في القصر بطريقة جديدة، وتقع في موقع استثنائي على شاطئ البحر الخلاب، مع توفير مجموعة واسعة من تجارب الطعام الفاخرة والمتنوعة».

وأكد كوث، أنه «نظراً لأن الشهر الفضيل يتزامن مع موسم الذروة السياحي، قمنا بتنظيم تجارب طهي متنوعة لتلبية مختلف الثقافات والأذواق، وتجارب تجسد جوهر شهر رمضان المبارك، مع قدرة الخيمة على استيعاب ما يصل إلى 1400 ضيف».

وأضاف: «للتقليل من هدر الطعام خلال هذه الفترة، قمنا بعقد شراكة مع منشأة التسميد (ريلوب) لإعادة توجيه فائض هدر الطعام من مطابخنا إلى منشأة للتسميد تدعم المزارع المحلية». وأضاف أن العام 2025 سيشهد أول تعاون لنا مع مبادرة «نعمة» لإعادة توزيع الطعام، ما يضمن أن يمتد كرم رمضان إلى جميع أفراد مجتمعنا.

وأشار كريم غربي، المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي إلى استعدادات الفندق لشهر رمضان، والتي تشمل مجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام من بوفيه يضم مجموعة مختارة من الأطباق العالمية مع محطات طهي حية ومطعم مغربي وعروض متنوعة.

وتوقع غربي، أن يرتفع الطلب على البوفيه والمطاعم في رمضان، لا سيما بعد الأسبوع الأول من الشهر، مع القدرة على الحجز عن طريق تطبيق إلكتروني خاص.

وقال ميشال أبوجودة، مدير التسويق والعلاقات العامة في منتجع وفلل السعديات روتانا: «نتوقع ارتفاع الطلب على المطاعم وبوفيه الإفطار والسحور العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حيث نستعد لاستقبال عدد أكبر من الضيوف والزوار».

وأضاف: «تم إطلاق بوفيه إفطار متنوع وجديد مع أجواء وتصاميم رمضانية».

ومع حلول رمضان في الموسم السياحي، قال أبوجودة إنه يوجد أيضاً إقبال كبير من السياح على الفندق من رابطة الدول المستقلة مثل كازاخستان وروسيا وأرمينيا، إضافة إلى سياح أوروبيين من ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، حيث يشكل السياح الدوليين نحو 90% من نزلاء المنتجع.

أكبر الخيم الرمضانية

قال راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي: «تم نصب واحدة من أكبر الخيم الرمضانية في أبوظبي بطاقة استيعابية تصل إلى ألف شخص، وذلك بعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهات المعنية».

توقع علي باز نمواً في الطلب على الإفطار والسحور خلال الشهر الفضيل، حيث عادة ما ترتفع إيرادات قطاع الشراب والطعام في الفنادق في هذا الشهر، في وقت نشهد ارتفاعاً في الطلب على الغرف الفندقية بشكل سنوي خلال رمضان مع قدوم الشهر في الموسم السياحي.