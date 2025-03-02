«الدبوس الذكي».. وخزة تهدد الهواتف الذكية

نيويورك (الاتحاد)

تقول شركة Humane الأميركية إن العالم الآن بصدد التحول إلى مرحلة ما بعد الهاتف الذكي الذي غير كل شيء في حياتنا خلال السنوات الأخيرة.

ابتكرت الشركة الجديدة التي أسسها اثنان من موظفي Apple السابقين، ما تسميه Ai Pin دبوس الذكاء الاصطناعي الذي سيقضي على فكرة التصفح عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، حسبما تقول صحيفة نيويورك تايمز.

احتاج الأمر جهوداً مضنية على مدار خمس سنوات، وتمويلاً بقيمة 240 مليون دولار، و25 براءة اختراع وشراكات مع قائمة من أفضل شركات التكنولوجيا، بما في ذلك OpenAI و Microsoft و Salesforce، لابتكار الجهاز الجديد الذي تستهدف به الشركة الناشئة تحرير العالم من إدمان الهواتف الذكية.

يبشر عمران تشودري وبيثاني بونجورنو، مؤسسا Humane، العالم بأنه باكورة إنتاجهما سيقلل الاعتماد على الشاشات الذكية بالمطلق، حتى أن الكمبيوتر «سيتراجع للمقعد الخلفي»، بتعبير تشودري.

يمكن التحكم في «الدبوس الذكي» عن طريق التحدث بصوت عالٍ أو النقر على لوحة اللمس أو عرض شاشة ليزر على راحة اليد، كما يمكن من خلاله إرسال رسالة نصية أو تشغيل أغنية أو التقاط صورة أو إجراء مكالمة أو ترجمة محادثة في الوقت الفعلي إلى لغة أخرى أو الإجابة عن أي سؤال أو تلخيص الرسائل الواردة، وهو معلق في القميص كما لو كان قطعة حلي للزينة... إنه خيال علمي حقيقي بصدد التحقق في عالم الواقع. وربما يساعد في إحداث ثورة حقيقية في صناعة التكنولوجيا التي يمكن ارتداؤها، والتي تجاهد كبريات شركات القطاع لإحراز أي تقدم فيها.

ومن المقرر أن تبدأ Humane في شحن الدبابيس العام المقبل، حيث تتوقع بيع حوالي 100.000 دبوس، بسعر 699 دولاراً مع اشتراك شهري بقيمة 24 دولاراً، في السنة الأولى. قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في مقابلة، إنه يتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي «جزءاً كبيراً» من كيفية تفاعلنا مع أجهزة الكمبيوتر. لقد استثمر في Humane، بالإضافة إلى شركة ذكاء اصطناعي أخرى، Rewind الذكاء الاصطناعي، التي تخطط لصنع قلادة تسجل ما يقوله الناس ويسمعونه.