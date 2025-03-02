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اقتصاد

%5.4 نمو الطلب على الطاقة في دبي خلال 2024

%5.4 نمو الطلب على الطاقة في دبي خلال 2024
3 مارس 2025 02:16

دبي (الاتحاد)

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال عام 2024 بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2023. 
وأوضح معاليه، أن حجم الطلب على الطاقة في عام 2024 بلغ 59.594 جيجاوات/ ساعة مقارنة بـ 56.516 جيجاوات/ ساعة في عام 2023. 
وأشار معالي الطاير، إلى أن الهيئة تواصل تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، ومواكبة النمو الكبير في عدد سكان دبي، والتوسع المطرد الذي تشهده الإمارة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف معاليه: «بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باتت دبي مدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة. ويسهم ازدهار إمارة دبي العمراني والاقتصادي والديموغرافي في تعزيز نمو الهيئة المستدام مع ارتفاع الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه. وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

 

الطاقة
سعيد محمد الطاير
دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
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