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اقتصاد

«المركزي» الصيني يتعهد بدعم الشركات الخاصة

«المركزي» الصيني يتعهد بدعم الشركات الخاصة
3 مارس 2025 02:16

بكين (رويترز)

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قال بنك الشعب الصيني، أمس، إنه عقد بالتعاون مع جهات تنظيمية مالية اجتماعاً مع شركات خاصة ومؤسسات مالية، وتعهدوا بزيادة الإقراض للشركات الخاصة والقنوات التي يمكنها من خلالها جمع الأموال.
وقال البنك في بيان إن الاجتماع عقد يوم الجمعة لبحث ما تضمنته كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ في ندوة الشهر الماضي حضرها بعض أكبر رؤساء الشركات الخاصة في البلاد.
وذكرت صحيفة تشاينا سكيوريتيز جورنال الرسمية أمس أن محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ قال في اجتماع يوم الجمعة إن البنك المركزي سيوجه المؤسسات المالية لزيادة الاستثمار في الاقتصاد الخاص وسيتبنى سياسة نقدية «فضفاضة بشكل مناسب» للحفاظ على توافر السيولة بالسوق.

بنك الشعب الصيني
الصين
الشركات الخاصة
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