الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من ضعف الدولار.

وبحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2866.76 دولار للأوقية . وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2880.50 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة متراجعاً عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 945.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 928.54 دولار للأوقية. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.30 دولار للأوقية.