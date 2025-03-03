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اقتصاد

"طيران الإمارات" تطلق 3 وجهات جديدة في آسيا

"طيران الإمارات" تطلق 3 وجهات جديدة في آسيا
3 مارس 2025 14:55

تعتزم "طيران الإمارات، تعزيز حضورها في قارة آسيا عبر إطلاق رحلات يومية مباشرة بين دبي وشينزن في الصين اعتباراً من 1 يوليو المقبل وتشغيل أربع رحلات أسبوعياً إلى دانانغ في فيتنام اعتباراً من 2 يونيو وثلاث رحلات أسبوعياً إلى سيام ريب في كمبوديا من 3 يونيو عبر بانكوك في تايلاند.وتمتلك طيران الإمارات أكبر شبكة وجهات بين الناقلات غير الآسيوية في منطقة شرق آسيا وتوفر 269 رحلة أسبوعياً من دبي إلى 24 وجهة.

 

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وتمثل هذه التوسعة الجديدة رابع بوابة لطيران الإمارات إلى البر الرئيسي الصيني، وثالث وجهة في فيتنام، وثاني وجهة في كمبوديا. 

المصدر: وام
طيران الإمارات
آسيا
تايلاند
دبي
الصين
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