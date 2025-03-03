"طيران الإمارات" تطلق 3 وجهات جديدة في آسيا

تعتزم "طيران الإمارات، تعزيز حضورها في قارة آسيا عبر إطلاق رحلات يومية مباشرة بين دبي وشينزن في الصين اعتباراً من 1 يوليو المقبل وتشغيل أربع رحلات أسبوعياً إلى دانانغ في فيتنام اعتباراً من 2 يونيو وثلاث رحلات أسبوعياً إلى سيام ريب في كمبوديا من 3 يونيو عبر بانكوك في تايلاند.وتمتلك طيران الإمارات أكبر شبكة وجهات بين الناقلات غير الآسيوية في منطقة شرق آسيا وتوفر 269 رحلة أسبوعياً من دبي إلى 24 وجهة.

وتمثل هذه التوسعة الجديدة رابع بوابة لطيران الإمارات إلى البر الرئيسي الصيني، وثالث وجهة في فيتنام، وثاني وجهة في كمبوديا.