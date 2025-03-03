الثلاثاء 4 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار» تُطلِق 72 وحدة سكنية بـ «ممشى جاردنز»

«الدار» تُطلِق 72 وحدة سكنية بـ «ممشى جاردنز»
3 مارس 2025 17:50

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت مجموعة الدار العقارية أمس عن إطلاق 72 وحدةً سكنية استثنائية تشمل شققاً وتاون هاوس ضمن مشروع «ممشى جاردنز» في جزيرة السعديات. 
ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً للنجاح الكبير التي حققته المراحل الأولى من المشروع خلال العام 2024، وتؤكد المرحلة الأخيرة من المشروع الطلب المتنامي على المنازل الفاخرة في أكثر المناطق تميزاً وطلباً في إمارة أبوظبي.وتتضمن الشقق ووحدات التاون هاوس ذات الغرفتين والثلاث غرف نوم على غرفة دراسة أو غرفة للخدم.وعلى بُعد 200 متر فقط من شاطئ ممشى السعديات، سيتمتع القاطنون بمجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات الراقية. 

 

أخبار ذات صلة
«الدار» تسلم 2100 وحدة سكنية بأبوظبي العام الحالي
«الدار» تطلق أكاديمية متخصصة بمجال الضيافة
الدار العقارية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
الأخبار العالمية
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
اليوم 22:10
تنبيه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 22:07
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
الرياضة
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
اليوم 21:57
تفوق تاريخي لأرسنال على أندية هولندا
الرياضة
تفوق تاريخي لأرسنال على أندية هولندا
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©