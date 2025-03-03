«الدار» تُطلِق 72 وحدة سكنية بـ «ممشى جاردنز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار العقارية أمس عن إطلاق 72 وحدةً سكنية استثنائية تشمل شققاً وتاون هاوس ضمن مشروع «ممشى جاردنز» في جزيرة السعديات.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً للنجاح الكبير التي حققته المراحل الأولى من المشروع خلال العام 2024، وتؤكد المرحلة الأخيرة من المشروع الطلب المتنامي على المنازل الفاخرة في أكثر المناطق تميزاً وطلباً في إمارة أبوظبي.وتتضمن الشقق ووحدات التاون هاوس ذات الغرفتين والثلاث غرف نوم على غرفة دراسة أو غرفة للخدم.وعلى بُعد 200 متر فقط من شاطئ ممشى السعديات، سيتمتع القاطنون بمجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات الراقية.