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اقتصاد

17.2 مليار درهم تصرفات أبوظبي العقارية منذ بداية 2025

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعقارات أبوظبي في النصف الأول
3 مارس 2025 17:53

أبوظبي (وام)

سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال أول شهرين من العام الجاري، تصرفات عقارية بقيمة 17.24 مليار درهم، وذلك عبر تداول أكثر من 5 آلاف تصرف عقاري، ما يعكس النشاط الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة.

ووفقاً لمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة التداولات العقارية للبيع 9.8 مليار درهم منذ بداية العام، وذلك لـ 2.676 تصرفاً، فيما بلغت قيمة تصرفات الرهون خلال الفترة ذاتها 7.2 مليار درهم لـ 2.352 تصرفاً، كما بلغ إجمالي قيمة تصرفات الانتفاع أكثر من 229 مليون درهم لـ 28 عقاراً.

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واستنادا إلى الإحصائيات الصادرة عن المنصة، بلغ إجمالي قيمة عمليات البيع والرهون العقارية لإمارة أبوظبي نحو 12.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 3.778 معاملة بيع ورهن عقاري على مختلف الوحدات العقارية بمختلف أنواعها. وشهدت معاملات البيع العقاري تسجيل 1.599 عملية بيع بقيمة 5.8 مليار درهم، موزعة بواقع 3.6 مليار درهم للعقارات الجاهزة والبالغ عددها 978 عملية بيع، و2.2 مليار درهم لـ 621 للعقارات على المخطط، في حين سجلت الرهون العقارية 2179 معاملة بقيمة 6.7 مليار درهم.

وتواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري والأكثر موثوقية، وذلك بفضل تنوع المعروض والتزامها بالشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي، كما يعكس الزخم الذي تشهده الإمارة بنيتها التحتية المتطورة الداعمة لنمو مختلف المشاريع، معززة بذلك بيئة الأعمال التنافسية.
 

عقارات أبوظبي
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