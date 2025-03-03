ثقافة وسياحة أبوظبي تشارك في معرض بورصة السياحة العالمية ببرلين

أبوظبي (وام)

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين 2025، الذي يُقام في مركز «ميسي برلين» للمعارض من 4 إلى 6 مارس الجاري، حيث تكشف عن مبادرات وشراكات إستراتيجية جديدة تعزز النمو المستدام لقطاع السياحة في الإمارة.

وتسلط الدائرة الضوء على تطورات المنظومة السياحية في الإمارة في جناح «حياكم في أبوظبي» الذي يضم 40 من الشركاء، بمن فيها جزيرة ياس، والعربية للطيران، وشركة إثارة، وشركة آي تي إل، وفندق جراند حياة أبوظبي، وشركة أورينت تورز، وجزيرة السعديات، وفندق شاطئ الظفرة، وتيم لاب فينومينا.

وتستعرض الدائرة أيضاً رؤيتها لقطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال كلمة رئيسية يُلقيها عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في الدائرة، ضمن حلقة نقاشية تتناول توجهات القطاع، والمقرر إقامتها في الساعة 4 عصراً يوم 4 مارس في القاعة 7.1b غرين ستيج.

كما ستُعلن الدائرة عن عدد من التطورات الجديدة في المنصتين 200 و200A ضمن القاعة رقم 2.2، مؤكدة التزامها ببناء منظومة سياحية وثقافية تواكب متغيرات المستقبل.

وقال عبدالله يوسف: «تعكس مشاركتنا في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين التزامنا بالمضي قدماً في مبادراتنا الرامية إلى تمكين أبوظبي، ودعم تقدمها وازدهارها، والترويج لها على المستوى العالمي، تعزيزاً لمكانتها على الخريطة السياحية الدولية. ونسعى أيضاً إلى عقد شراكات استراتيجية تُثري حياة أفراد مجتمعنا وزوارنا، وتوفر فرصاً استثمارية واعدة في قطاع السياحة في الإمارة على المدى الطويل. وتشكل الحوارات والمعارض المتخصصة منصة مثالية لتسليط الضوء على أبوظبي باعتبارها وجهة سياحية وثقافية استثنائية، ودراسة سبل التعاون التي تمهد الطريق للنمو المستدام لشركائنا».

وأطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي العديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير المشهد السياحي في الإمارة، من أهمها «بطاقة أبوظبي» بالتعاون مع منصة السفر العالمية «ألايك».

ويحصل الزائر على البطاقة الرقمية بمجرد وصوله إلى المطار، والتي تتيح المجال أمامه لاستكشاف أفضل ما تقدمه الإمارة منتجارب ترفيهية وثقافية مُلهمة بسهولةٍ وراحة أكبر.

ويشهد جناح «حياكم في أبوظبي» الإعلان عن افتتاح منتجع الظفرة، فينيت كولكشن، التابع لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال.

ويضم هذا المنتجع المميز الذي يجمع بين التراث العربي والأناقة العصرية 105 غرف وأجنحة، ويقدم لضيوفه أنشطة متنوعة، تشمل ركوب الجمال وعروض الصقور وتذوق القهوة العربية وفنون الرمال وجلسات العافية.

ويعرض الجناح كذلك أفلام حملة «حياكم في أبوظبي» الترويجية لموسم ربيع 2025، التي تهدف إلى استقطاب الزوار من الأسواق الرئيسية في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، وتشجيعهم على الاستمتاع بعطلات لا تُنسى في الإمارة.

يستلهم جناح «حياكم في أبوظبي» في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين تصميمه من التراث الغني للإمارة، سواء البري أو البحري، حيث يقدم تجارب غامرة تعكس كرم ضيافتها وثقافتها الأصيلة.

ويحظى زوار الجناح بفرصة المشاركة في أنشطة تراثية مثل صنع الحبال التقليدية، ونسج القرقور (أحد أدوات الصيد).

ويكتشف زوار الجناح أيضاً عدداً من التجارب الثقافية المتنوعة، منها الحرف اليدوية التقليدية، ويمكنهم المشاركة في ورشة لصناعة العطور، أو أخذ قسط من الراحة لتناول القهوة، إما من «بيت القهوة»، الذي يحتفي بتراث القهوة العربية التقليدية، أو من مقهى «أبتيتيود كافيه» بطابعه الإماراتي العصري.

ويمنح المعرض دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فرصة بناء علاقات تعاون عالمية، وإطلاق مبادرات جديدة، والتواصل مع الشركاء الرئيسيين في القطاع.

وتأتي هذه المشاركة ضمن مبادرات الدائرة الساعية إلى تكريس حضورها في أبرز المعارض السياحية الدولية، بما يتماشى مع إستراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد الزوار إلى 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في قطاع السياحة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم.