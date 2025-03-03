7.6 مليون مقعد سعة رحلات الطيران بالإمارات خلال مارس

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت دولة الإمارات أعلى سعة مقعدية مجدولة لرحلات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط، وأعلى نمو خلال شهر مارس الجاري، بواقع 7.6 مليون مقعد، مقارنة مع 7.1 مليون مقعد، بنمو 7%، في وقت تصدر مطار زايد الدولي مطارات المنطقة بنمو السعة المقعدية لشهر مارس الجاري ليسجل نمواً بنسبة 15.9%، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأشارت بيانات المؤسسة لشهر مارس الجاري، إلى أن مطار زايد الدولي سجل 1.55 مليون مقعد في شهر مارس الجاري، مقارنة مع 1.34 مليون مقعد في مارس من العام الماضي، فيما تصدر مطار دبي الدولي إجمالي السعة المقعدية في مارس، بواقع 5.15 مليون مقعد، بنمو 3.9% مقارنة بـ 4.9 مليون مقعد في مارس من العام الماضي، يليه مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بواقع 2.8 مليون مقعد، ثم مطار الدوحة الدولي بواقع 2.6 مليون مقعد، ثم مطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 1.8 مليون مقعد، ثم يأتي مطار زايد الدولي بالمرتبة الخامسة بواقع 1.55 مليون مقعد.

وتفصيلاً حول بيانات دول المنطقة، فإن الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن، هي الدول الوحيدة التي حققت نمواً بالسعة المقعدية في مارس، بينما سجلت باقي الدول تراجعاً بالسعة المقعدية، فالمملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية بعد الإمارات بالسعة المقعدية في مارس، بواقع 7 ملايين مقعد، مقارنة مع 6.6 مليون مقعد في مارس من العام الماضي، بنمو 5.7%، أما الأردن فسجلت نمواً بنسبة 5.8% بالسعة المقعدية في مارس الجاري، بواقع 480.1 ألف مقعد، مقارنة بـ 453.9 ألف مقعد في مارس 2024.

أما باقي دول المنطقة فسجلت تراجعاً في السعة المقعدية لشهر مارس، فقطر تأتي في المرتبة الثالثة بالمنطقة بإجمالي السعة المقعدية بواقع 2.6 مليون مقعد، مقارنة بـ 2.68 مليون مقعد في مارس من العام الماضي، بتراجع طفيف بلغ 3%، وتأتي إيران بعد قطر بإجمالي السعة المقعدية في مارس بواقع 1.33 مليون مقعد، مقارنة بـ 1.49 مليون مقعد في مارس 2024، بتراجع 10.7%.

وبلغ إجمالي السعة المقعدية في الكويت 811 ألف مقعد في مارس الجاري، مقارنة بـ 859.2 ألف مقعد في مارس الماضي، بتراجع 5.6%، وسجلت عُمان 726 ألف مقعد في مارس الجاري، مقارنة بـ 832.9 ألف مقعد في مارس الماضي، بتراجع 12.8%، أما البحرين فسجلت 511.78 ألف مقعد في مارس الجاري، مقارنة بـ 532.1 ألف مقعد في مارس الماضي، بتراجع طفيف بنسبة 3.8%، أما العراق فسجلت 382.1 ألف مقعد في مارس الجاري، مقارنة مع 470.2 ألف مقعد في مارس الماضي، بتراجع 18.7%.



3.2 مليون مقعد

تتصدر طيران الإمارات شركات الطيران بالمنطقة بالسعة المقعدية لمارس الجاري بواقع 3.2 مليون مقعد، بنمو 5%، في وقت سجلت الاتحاد للطيران نمواً بنسبة 20% في السعة المقعدية، لتكون أحد أعلى نسب النمو في مارس الجاري، لتسجل إجمالي 1.15 مليون مقعد في مارس الجاري.