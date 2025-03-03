الثلاثاء 4 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

7.6 مليون مقعد سعة رحلات الطيران بالإمارات خلال مارس

مسافرون عبر مطار زايد الدولي (الاتحاد)
4 مارس 2025 01:51

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
تنبيه من شرطة أبوظبي
الإمارات والمملكة المتحدة تعززان التعاون في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

سجلت دولة الإمارات أعلى سعة مقعدية مجدولة لرحلات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط، وأعلى نمو خلال شهر مارس الجاري، بواقع 7.6 مليون مقعد، مقارنة مع 7.1 مليون مقعد، بنمو 7%، في وقت تصدر مطار زايد الدولي مطارات المنطقة بنمو السعة المقعدية لشهر مارس الجاري ليسجل نمواً بنسبة 15.9%، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.
وأشارت بيانات المؤسسة لشهر مارس الجاري، إلى أن مطار زايد الدولي سجل 1.55 مليون مقعد في شهر مارس الجاري، مقارنة مع 1.34 مليون مقعد في مارس من العام الماضي، فيما تصدر مطار دبي الدولي إجمالي السعة المقعدية في مارس، بواقع 5.15 مليون مقعد، بنمو 3.9% مقارنة بـ 4.9 مليون مقعد في مارس من العام الماضي، يليه مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بواقع 2.8 مليون مقعد، ثم مطار الدوحة الدولي بواقع 2.6 مليون مقعد، ثم مطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 1.8 مليون مقعد، ثم يأتي مطار زايد الدولي بالمرتبة الخامسة بواقع 1.55 مليون مقعد.
وتفصيلاً حول بيانات دول المنطقة، فإن الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن، هي الدول الوحيدة التي حققت نمواً بالسعة المقعدية في مارس، بينما سجلت باقي الدول تراجعاً بالسعة المقعدية، فالمملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية بعد الإمارات بالسعة المقعدية في مارس، بواقع 7 ملايين مقعد، مقارنة مع 6.6 مليون مقعد في مارس من العام الماضي، بنمو 5.7%، أما الأردن فسجلت نمواً بنسبة 5.8% بالسعة المقعدية في مارس الجاري، بواقع 480.1 ألف مقعد، مقارنة بـ 453.9 ألف مقعد في مارس 2024.
أما باقي دول المنطقة فسجلت تراجعاً في السعة المقعدية لشهر مارس، فقطر تأتي في المرتبة الثالثة بالمنطقة بإجمالي السعة المقعدية بواقع 2.6 مليون مقعد، مقارنة بـ 2.68 مليون مقعد في مارس من العام الماضي، بتراجع طفيف بلغ 3%، وتأتي إيران بعد قطر بإجمالي السعة المقعدية في مارس بواقع 1.33 مليون مقعد، مقارنة بـ 1.49 مليون مقعد في مارس 2024، بتراجع 10.7%.
وبلغ إجمالي السعة المقعدية في الكويت 811 ألف مقعد في مارس الجاري، مقارنة بـ 859.2 ألف مقعد في مارس الماضي، بتراجع 5.6%، وسجلت عُمان 726 ألف مقعد في مارس الجاري، مقارنة بـ 832.9 ألف مقعد في مارس الماضي، بتراجع 12.8%، أما البحرين فسجلت 511.78 ألف مقعد في مارس الجاري، مقارنة بـ 532.1 ألف مقعد في مارس الماضي، بتراجع طفيف بنسبة 3.8%، أما العراق فسجلت 382.1 ألف مقعد في مارس الجاري، مقارنة مع 470.2 ألف مقعد في مارس الماضي، بتراجع 18.7%.

3.2 مليون مقعد
تتصدر طيران الإمارات شركات الطيران بالمنطقة بالسعة المقعدية لمارس الجاري بواقع 3.2 مليون مقعد، بنمو 5%، في وقت سجلت الاتحاد للطيران نمواً بنسبة 20% في السعة المقعدية، لتكون أحد أعلى نسب النمو في مارس الجاري، لتسجل إجمالي 1.15 مليون مقعد في مارس الجاري.

رحلات الطيران
الإمارات
الرحلات الجوية
رحلات السفر
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
الأخبار العالمية
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
اليوم 22:25
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
الأخبار العالمية
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
اليوم 22:10
تنبيه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 22:07
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
الرياضة
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©