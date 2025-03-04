الذهب يتراجع وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط ترقب المتعاملين لتداعيات دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2892.00 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2902.20 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.71 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.42 دولار. وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 930.64 دولار.



