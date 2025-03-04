2.3 مليار درهم إيرادات "سالك" في 2024

سجلت "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إيرادات إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو نسبته 8.7% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بازدياد الحركة المرورية وتوسيع شبكة بوابات التعرفة.



وارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 13.6%، مما يعكس الأداء القوي والتوسع المستمر في خدمات الشركة.



وبلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 1.279 مليار درهم في السنة المالية 2024، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 16.6% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح بعد احتساب الضرائب 1.164 مليار درهم في السنة المالية 2024.



في ضوء الأداء القوي لهذا العام، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 619.8 مليون درهم للمساهمين عن النصف الأول من عام 2025 "ما يعادل 8.2645 فلس للسهم"، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2024 إلى 1.164 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 100% من صافي الأرباح للسنة المالية 2024، وزيادة بنسبة 6.1% على أساس سنوي مقارنة بالسنة المالية 2023.





وعلى صعيد العمليات التشغيلية، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات عبر بوابات "سالك" ليصل إلى 498.1 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8%، وهو ما يرجع إلى تشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك"، إن الشركة حققت عاماً مالياً قوياً، وشهدت نمواً ملحوظاً في الإيرادات، وسجلت نتائج قياسية في الأرباح، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجيتها ونموذج أعمالها القوي.

وأضاف أن سالك حققت في عام 2024 إنجازات استراتيجية بارزة، أهمها إضافة بوابتي تعرفة جديدتين، وزيادة مصادر الإيرادات عبر سلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي تعزز مكانتها كشريك رائد في حلول التنقل المستدام.



من جانبه، أشار إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، إلى أن الأداء القوي في الربع الرابع من 2024 كان عاملاً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج القياسية.

وقال: "نشعر بالتفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم نمونا في دبي وبناءً على ذلك، رفعنا تطلعات أعمالنا مؤخراً للسنة المالية 2025، حيث نتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 28- 29% مقارنة بالسنة المالية 2024".