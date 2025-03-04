«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول استراتيجية استقطاب المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تحت عنوان «استشراف مستقبل الوظائف ذات التأثير العالي»، بالتعاون مع Integra Seven، شركة الاستشارات الرائدة في مجال البحوث والسياسات العامة، وبمشاركة ممثلين عن 14 جهة اقتصادية وشركة في الدولة.

وركّزت الورشة على تمكين واستقطاب أصحاب المواهب واستبقائهم في الدولة، وذلك في إطار فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، مما يصبُّ في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل العمل لتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل وجهة لأصحاب المواهب والأفكار، بما يسهم في ترسيخ نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانتها الرائدة في استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، وذلك من خلال تبني مبادرات وسياسات استراتيجية تسهم في تهيئة البيئة الجاذبة للشركات والأفراد ويدعم تحقيق طموحاتهم ومشاركتهم في تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

ومثّلت الورشة منصة لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية في دولة الإمارات (2024-2027) وإطلاع المشاركين عليها، حيث شهدت الورشة عرض 17 مشروعاً ومبادرة تسهم في تعزيز التزام الدولة بتطوير بيئة تتميز بالمرونة والتنافسية، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كأفضل مكان لتحويل الأفكار والمواهب إلى مشاريع ناجحة إقليمياً وعالمياً.