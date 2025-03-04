«سوق السفر العربي» ينطلق في دبي 28 أبريل المقبل

دبي (الاتحاد)

تنعقد الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي، في مركز دبي التجاري العالمي بين 28 أبريل الجاري و1 مايو المقبل حيث يتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 47 ألف مشارك ويضم أكثر من 2600 عارض من أكثر من 161 وجهة عالمية.

ووفق بيان صحفي، سيركز معرض سوق السفر العربي 2025 على موضوع «السفر العالمي: تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال»، مؤكداً على أهمية الاتصال في تشكيل مستقبل الصناعة.

وينعقد المعرض في وقت تتنامى فيه حركة السياحة الدولية، فبحسب بيانات حديثة من مقياس السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة، يتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين إلى 1.4 مليار سائح على مستوى العالم في عام 2024، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق. وبلغ إجمالي عائدات التصدير من السياحة، بما في ذلك نقل الركاب، رقماً قياسياً بلغ 1.9 تريليون دولار أميركي العام الماضي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط كانت المنطقة الأفضل أداءً مقارنة بعام 2019، حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 32% العام الماضي عن مستويات ما قبل الجائحة، وتبدو التوقعات واعدة لعدد الوافدين من السياح الدوليين في عام 2025، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة. وقالت دانييل كيرتس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: آسيا هي المنطقة الأسرع نمواً في معرض سوق السفر العربي 2025، مع زيادة متوقعة بنسبة 27% في عدد العارضين هذا العام، ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى تعزيز الاتصال الإقليمي والروابط الأقوى مع الأسواق الدولية، مما يدفع فرص التوسع، إذ لا تسهم الشركات السياحية الوطنية فقط في هذا النمو، بل تسهم أيضاً الوجهات الإقليمية وعلى مستوى المدينة، مع ارتفاع مشاركة القطاع الخاص.

وينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.