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اقتصاد

تفاهم بين «لونيت» و«العالمية القابضة»

تفاهم بين «لونيت» و«العالمية القابضة»
5 مارس 2025 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «لونيت»، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية القابضة «IHC»، لبحث إمكانية انضمام «IHC» والشركات التابعة لمحفظتها إلى نظام «مزايا الغاف».  وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن الشركة تلتزم باعتماد حلول فعالة تحسن حياة الموظفين، وتعزز استقرارهم وأمنهم المالي، لافتاً إلى أن التعاون مع شركة لونيت ونظام مزايا الغاف يأتي تماشياً مع رؤية الشركة العالمية القابضة لتوفير بيئة عمل تركز على التمكين المالي للموظفين على المدى البعيد.
وأوضح أن الهدف من بحث الانضمام إلى هذا النظام، هو تزويد موظفي الشركة والشركات التابعة لمحفظتها بإطار منظم وآمن للمزايا، بحيث يدعم أهدافهم المالية، ويسهم في تعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في توفير حلول مبتكرة لقوى العمل. من جهته، أكد سيف فكري، الشريك الإداري بشركة «لونيت»، أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة العالمية القابضة التي تسعى لتزويد موظفيها بحلول مجزية لمكافآت نهاية الخدمة، مما يعكس قوة نظام مزايا الغاف والتزام شركة IHC برعاية موظفيها ودعمهم.
وأضاف أن هذه الجهود تندرج في إطار الرؤية المشتركة بين الشركتين لتعزيز مرونة الموظفين في دولة الإمارات.

العالمية القابضة
الشركة العالمية القابضة
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