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اقتصاد

«إيرباص»: خطط لتصنيع أجزاء طائرة A400M في الإمارات

«إيرباص»: خطط لتصنيع أجزاء طائرة A400M في الإمارات
5 مارس 2025 02:57

أبوظبي (وام)

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قال جابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن الشركة تتطلع إلى تصنيع أجزاء مجموعة كبيرة من طائرات A400M في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دمج الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، مثل EPI و«ستراتا»، بشكل أكبر في سلسلة التوريد العالمية.
كما أشار إلى أن «إيرباص» تضع خططاً لإنشاء مراكز صيانة وتجديد لطائرات A400M وهي طائرة نقل عسكري متعددة المهام، وذلك إلى جانب مركز للتدريب، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتميز في قطاع الطيران.
وشدد سيميلاس على التزام «إيرباص» بتنمية الكفاءات المحلية، من خلال برامج تدريب ومساعدة فنية، إضافة إلى شراكات بحثية تدعم تطوير الصناعات المستقبلية في الإمارات، موضحاً أن توفير فرص العمل وتنمية المهارات ركيزتان أساسيتان في استراتيجيتهم لتوطين الصناعة، لافتاً إلى أن «إيرباص» تطرح برامج تدريب ومساعدة فنية، بالإضافة إلى شراكات صناعية تُزود القوى العاملة في دولة الإمارات بخبرات متطورة.
وأكد سيميلاس أن «إيرباص» لا تكتفي بتوفير المنتجات والخدمات، بل تسهم في دعم الاستراتيجية الصناعية الطموحة للإمارات، مثل «مشروع 300 مليار»، عبر الاستثمار في التصنيع المتقدم وتطوير المواهب الوطنية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية. وأكد التزام الشركة بتوسيع نطاق تعاونها مع دولة الإمارات في مجالي الطيران والدفاع.
وأكد سيميلاس أن «ستراتا»، التابعة لـ«مبادلة»، تواصل منذ أكثر من 15 عاماً تزويد «إيرباص» بمكونات أساسية لطائراتها ذات الهيكل العريض، مثل A350، مما يعزز مكانة الإمارات كمُزود عالمي بارز في هذا المجال.

إيرباص
الإمارات
شركة إيرباص
طائرات إيرباص
ستراتا
شركة ستراتا
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