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اقتصاد

2% نمو اقتصاد كوريا خلال 2024

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5 مارس 2025 12:46

سيئول (وام)
 أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم، أن اقتصاد جمهورية كوريا نما بنسبة 2% في العام 2024، وهو ما يتطابق مع التقديرات السابقة.

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وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيس للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 2% في العام الماضي، بما يتماشى مع تقديرات البنك المركزي السابقة في يناير، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وبذلك تسارع النمو في عام 2024 من النمو المسجل في عام 2023 بنسبة 1.4%.
كما أظهرت البيانات أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلاد بلغ 36.624 دولاراً أميركياً في عام 2024، بزيادة نسبتها 1.2% عن العام السابق.

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