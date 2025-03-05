المؤشر الياباني يغلق على ارتفاع

طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف بعد جلسة تداولات متقلبة، حتى رغم تراجع شهية المخاطرة بسبب مخاوف من حرب تجارية محتملة بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي.

وأنهى نيكي التعاملات على زيادة نسبتها 0.2 بالمئة مسجلاً 37418.24 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 بالمئة مسجلاً 2718.21 نقطة.

وصعد نيكي لفترة وجيزة بنسبة وصلت إلى 0.7 بالمئة بعد أن ألقى الرئيس الأميركي أول خطاب أمام الكونجرس منذ عودته للبيت الأبيض.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول إن المكاسب تقلصت بعد الظهيرة مع تحول الاهتمام إلى الغموض الذي يكتنف تبعات فرض الرسوم الجمركية.

وأضاف: «الرسوم الجمركية مثل تلك التي أعلنت بالفعل ستستمر في التواتر على الأرجح، وبالتالي سيبقى الشعور العام بوجوب توخي الحذر».

وقال إيتشيكاوا إن من الصعب على الأرجح وجود عمليات شراء قوية في الأسهم اليابانية، في وقت لم يتضح فيه بعد الموقف النهائي للولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة الرسوم الجمركية.

وتعافت أسهم شركات السيارات بقوة مع هبوط الين قليلاً، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار في الجلسة السابقة. وأنهى سهم تويوتا موتور التعاملات على ارتفاع 3.5 بالمئة وهوندا موتور 2.1 بالمئة.