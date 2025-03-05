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اقتصاد

«أراضي دبي» تنظم الدورة 21 من معرض «IPS» أبريل المقبل

دائرة الأراضي والأملاك في دبي
5 مارس 2025 16:39

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تنظيم فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS) 2025، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025.
ويجمع المعرض المطورين العقاريين، والمشترين والمستثمرين، والبنوك، والوسطاء العقاريين.
ويشهد المعرض إقبالاً متزايداً للمشاركة من قبل الجهات العقارية حول العالم، كما يستهدف في نسخته القادمة استقطاب أكثر من 16 ألف زائر. ويوفّر فرصة فريدة للعارضين من جميع أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي، لعرض مشروعاتهم، والتواصل مع قادة الصناعة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية عقد الشراكات على نطاق عالمي.
وتضم قائمة العارضين مشاركين إلى جانب دولة الإمارات من الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والمكسيك، وبولندا، واليونان، والصين، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وعُمان، مما يعزّز فرص التعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركين.
وقال المهندس مروان بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن استضافة الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS 2025) تؤكد التزام دبي المستمر بتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، حيث يوفر المعرض منصة استراتيجية تجمع الخبراء والمستثمرين والشركات لاستكشاف فرص التعاون واستعراض أحدث المشاريع والتقنيات، التي تعيد صياغة معايير القطاع. وتبرز هذه الفعالية الدولية قدرة الإمارة على استقطاب الفعاليات الكبرى التي تعزّز من زخم السوق وتفتح آفاقاً جديدة للتطوير والنمو.
وأضاف: حققت دبي خلال عام 2024 نتائج استثنائية في القطاع العقاري، مع تسجيل نمو قياسي في المبيعات وإطلاق مشاريع نوعية تعكس ثقة المستثمرين العالميين والشركات الكبرى في سوق الإمارة، هذا الأداء المتميز ليس إلا ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة التي جعلت من القطاع العقاري محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، ورسخت مكانة دبي كوجهة رائدة تواكب طموحات المستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم.

دائرة الأراضي والأملاك في دبي
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