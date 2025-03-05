«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بنغلادش



الشارقة (الاتحاد)

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال في بنغلاديش، واستدامة التنسيق لتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة من خلال تطوير التواصل بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، سعياً إلى زيادة نمو التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في كل من البلدين لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء العمل الذي نظمته غرفة الشارقة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية للعاصمة البنغلاديشية دكا، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتكسين أحمد، رئيس غرفة تجارة وصناعة دكا، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وعدد من ممثلي كبرى الشركات والقطاع الخاص من إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام، إلى جانب نظرائهم من بنغلاديش.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بهدف تنمية العلاقات التجارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال الأعضاء في غرفة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة دكا، ونصت المذكرة على أهمية توسيع مجالات التعاون بين شركات القطاع الخاص وتكامل الجهود للتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية، والتشجيع على مواصلة النمو في الأسواق المستهدفة، والارتقاء بالتعاون في مجال المعارض التجارية المتخصصة للترويج للمنتجات والخدمات لدعم الشركات العاملة في البلدين.

ورحب عبدالله سلطان العويس خلال اللقاء بالوفد البنغلاديشي، مؤكداً التزام غرفة الشارقة بتقديم منظومة دعم حديثة للشركات والمستثمرين القادمين من بنغلاديش بهدف تمكينهم من تنمية أعمالهم وتحقيق النجاح المستدام، مشيراً إلى أن الغرفة تدرك الإمكانات التي تزخر بها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتسعى إلى استثمارها بالاعتماد على التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وبنغلاديش والذي ينعكس بوضوح في الأرقام والإحصاءات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الجانبين 5.1 مليار درهم خلال أول 9 شهور من عام 2024 بنمو 23.4% مقارنة بذات الفترة من 2023.

من جانبه أكد الوفد البنغلاديشي اهتمام القطاع الخاص في دكا بتعزيز التعاون مع نظيره في الشارقة في مختلف المجالات ومنها التجارة الإلكترونية التي تشهد توسعاً غير مسبوق، إلى جانب قطاعات حيوية كالخدمات الطبية والصناعات الغذائية التي تحظى بأولوية كبيرة في استراتيجيات التنمية المستدامة، وأبدى الوفد حرصه على التكامل وتمكين المستثمرين من تنمية أعمالهم وتوسيع أنشطتهم التجارية ضمن جهود تعزيز الشراكات الواعدة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وبنغلاديش لاسيما في القطاعات غير النفطية.

