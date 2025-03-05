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اقتصاد

«طيران الإمارات» تعزّز شراكتها مع هيئة السياحة في مالطا

«طيران الإمارات» تعزّز شراكتها مع هيئة السياحة في مالطا
5 مارس 2025 16:54

 
برلين (الاتحاد)
وقّعت طيران الإمارات، اتفاقية مع هيئة السياحة في مالطا لتعزيز السياحة الوافدة، من خلال جهود تسويقية مشتركة.
وقّع الاتفاقية تييري أوكوك، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الغرب «أوروبا والأميركتان»، وكارلو ميكاليف، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في مالطا، وذلك خلال معرض برلين الدولي للسياحة والسفر «آي تي بي برلين 2025».
وبموجب هذه الشراكة الإستراتيجية، ستستفيد طيران الإمارات من شبكتها العالمية الواسعة للترويج لمالطا كوجهة سياحية رائدة، وستشمل المبادرات الرئيسية تنظيم رحلات تعريفية للإعلاميين من الأسواق المستهدفة الرئيسية لاستكشاف جاذبية مالطا، كبوابة على البحر الأبيض المتوسط، كما سيعمل الطرفان على استكشاف فرص للإعلانات المشتركة والتعاون مع منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر لتطوير عروض ترويجية جذّابة.
وقال عدنان كاظم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات «إن مالطا وجهة رئيسية ضمن شبكة وجهاتنا الأوروبية منذ أكثر من عقدين، وقد شهدنا تزايد شعبيتها كوجهة سياحية مفضلة على مر السنين، وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم قطاع السياحة في مالطا من خلال الاستفادة من نطاق حضورنا العالمي لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مالطا».
وقال معالي إيان بورج، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في مالطا «إن هذه الاتفاقية تعزز التعاون طويل الأمد بين مالطا وطيران الإمارات، كما ستمكننا من الوصول إلى عدد أكبر من المسافرين والترويج لمزايا جزر مالطا وتجاربها الاستثنائية».
وقال كارلو ميكاليف، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في مالطا «إن هذه الشراكة الإستراتيجية مع طيران الإمارات خطوة محورية في مهمتنا لتعزيز مكانة مالطا كوجهة سياحية رائدة تقدم تجارب راقية وعالية الجودة من خلال الاستفادة من الانتشار العالمي الواسع لطيران الإمارات وخبرتها».
ونقلت طيران الإمارات أكثر من 1.2 مليون مسافر بين دبي ومالطا حتى اليوم.

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