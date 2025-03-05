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اقتصاد

«اقتصادية عجمان» تطلق النسخة الرابعة من أسبوع ريادة الأعمال 2025

«اقتصادية عجمان» تطلق النسخة الرابعة من أسبوع ريادة الأعمال 2025
5 مارس 2025 16:59


عجمان (الاتحاد)
انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من «أسبوع ريادة الأعمال 2025» في إمارة عجمان، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية وتجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين، ويستمر حتى التاسع من مارس الجاري في منطقتي حديقة الجرف وسوق مشيرف.
وتتميز الدورة الحالية بمشاركة «مبادرة دكاكين» المخصصة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم منصة تفاعلية لتعزيز بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للابتكار والإبداع.
وأكد سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالندب، أن «أسبوع ريادة الأعمال» بات ركيزة أساسية لدعم بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز فرص نمو المشاريع الناشئة بما يواكب رؤية إمارة عجمان 2030 في تحفيز ريادة الأعمال كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال السويدي إننا نؤمن في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأن ريادة الأعمال هي المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، حيث نسعى من خلال هذا الأسبوع إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للابتكار والإبداع.
من جهته، قال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال في الدائرة إن أسبوع ريادة الأعمال يعكس الرؤية المشتركة لتحفيز الأفكار الطَموحة التي تدعم اقتصاد الإمارة، كما يُسهم في تعزيز الثقة لدى شركاء الدائرة والجمهور.
وأضاف النعيمي أن الدائرة تعمل على توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات التي تساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بما يسهم في تعزيز مكانة عجمان كمركز ريادي للأعمال في المنطقة.

اقتصادية عجمان
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