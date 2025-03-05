3 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال يناير

عواصم (رويترز)

قالت وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا تباطأ إلى ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في يناير نزولاً من 4.5 بالمئة في ديسمبر.

ونما الاقتصاد بقوة منذ انكماش طفيف في عام 2022، عندما فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام من 4.1 بالمئة في العام الماضي مع تراجع تأثير الإنفاق الحكومي المتزايد على قطاع الدفاع تدريجياً.

وتتوقع وزارة الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 بالمئة، في حين يبدو البنك المركزي أقل تفاؤلاً، حيث يتوقع نمواً بنسبة تتراوح بين واحد واثنين بالمئة.