«أرامكو» السعودية تدرس شراء «كاسترول» التابعة لـ «بي.بي»

عواصم (رويترز)

قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن شركة أرامكو السعودية في المراحل الأولى من دراسة تقديم عرض لشراء «كاسترول» لزيوت التشحيم التابعة لشركة النفط العملاقة «بي.بي».

وتستكشف «بي.بي» ضمن مراجعة استراتيجية جميع الخيارات حول «كاسترول»، بما يشمل البيع.

وفي مذكرة الأسبوع الماضي، قال آشلي كيلتي، المحلل في «بانميور ليبيروم»، إن قيمة أعمال «كاسترول» من المتوقع أن تتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار.

وهبط سهم «بي.بي» 0.1 بالمئة بحلول الساعة 1606 بتوقيت جرينتش.

وتأتي أنباء اهتمام «أرامكو» بـ«كاسترول»، والتي كانت «بلومبرج» أول من أوردها في وقت سابق اليوم الأربعاء، بعد يوم من إعلان شركة النفط السعودية العملاقة عن انخفاض في أرباحها السنوية، والإشارة إلى عزمها خفض توزيعات الأرباح بنحو الثلث هذا العام.

وقالت «بي.بي» الأسبوع الماضي، إنها تجري مراجعة بشأن وحدة زيوت التشحيم «كاسترول» ضمن برنامج للتخارج من استثمارات بقيمة 20 مليار دولار حتى 2027.

ويعد برنامج التخارج من العناصر الرئيسية لاستراتيجية الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس للحد من الإنفاق في قطاع الطاقة المتجددة وزيادة تركيز «بي.بي» على إنتاج النفط والغاز من أجل تعزيز الأرباح.

وتعرضت «بي.بي»، التي تحقق أداء أقل من نظراء لها مثل «شل» و«إكسون»، لضغوط متزايدة لتغيير الاستراتيجية بعد أنباء عن قيام شركة الاستثمار الأميركية «إليوت إنفستمنت مانجمنت» ببناء حصة بنسبة خمسة بالمئة في الشركة.

وقال مصدر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إنه بحسب إليوت، ستستفيد «بي.بي» من بيع «كاسترول» وشبكتها من محطات الخدمة في تحقيق القيمة وتعزيز عمليات إعادة شراء الأسهم.

وذكر تقرير «بلومبرج» أن «أرامكو» لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن هيكل العرض المحتمل أو ما إذا كانت ستمضي قدماً، إذ لا تزال المناقشات في مراحلها المبكرة.