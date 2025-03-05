ارتفاع مخزونات النفط الخام بأميركا



نيويورك (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام زادت 3.6 مليون برميل إلى 433.8 مليون خلال الأسبوع مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادتها 341 ألفاً.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 346 ألف برميل يومياً.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع نفسه.

وقالت الإدارة: إن مخزونات البنزين انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 246.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 369 ألفاً.

وأظهرت بيانات الإدارة تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.3 مليون برميل إلى 119.2 مليون برميل مقابل توقعات بزيادتها 220 ألفاً.

وأشارت البيانات إلى أن صافي واردات الخام الأميركية تراجع الأسبوع الماضي بواقع 54 ألف برميل يومياً.