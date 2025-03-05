الخميس 6 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«فولكس فاجن» تدرس تعديل أعمالها بأميركا

.
5 مارس 2025 21:45

ريستون (د ب أ)

تدرس شركة فولكس فاجن للسيارات تعديل أعمالها في الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة ضد المكسيك. 
 وقالت شركة «فولكس فاجن أوف أميركا» المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، ومقرها ريستون في ولاية فيرجينيا الأميركية: «رداً على الرسوم الجمركية الجديدة، سنقوم بتفعيل خطة طوارئ شاملة من أجل حماية أعمالنا وسلاسل التوريد الخاصة بنا وموزعينا وعملائنا». 
  وأعلنت الشركة اتخاذ إجراءات فورية لضمان إمداداتها في الولايات المتحدة «بينما نقوم بمراجعة التعديلات اللازمة على الإنتاج والواردات»، وأكدت أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف. 
 تأتي هذه الخطوة على خلفية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المكسيك. 
وتمتلك «فولكس فاجن» مصنعاً كبيراً في مدينة بويبلا المكسيكية، حيث تصنع هناك أيضاً طرازات مخصصة للسوق الأميركية. 
 كما تنتج الشركة نماذج أخرى للسوق الأميركية، داخل الولايات المتحدة في مصنعها بمدينة تشاتانوجا، لكنها تعتمد أيضاً على مكونات قادمة من المكسيك، والتي ستخضع الآن لهذه التعريفات. 
 في الوقت نفسه، ناشدت «فولكس فاجن» الرئيس ترامب التراجع عن هذه الإجراءات، قائلة: «نحث الحكومة الأميركية على مراجعة قرارها بفرض الرسوم الجمركية، لما له من تأثير مباشر على الوظائف الأميركية، والنمو الاقتصادي، وأسر العائلات في جميع أنحاء البلاد». 
 وأضافت أن هذه الرسوم الجمركية سيكون لها «تأثيرات مدمرة على صناعة السيارات»، وستلحق الضرر بالتجار الأميركيين وكذلك العملاء أيضاً.

فولكس فاجن
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
جندي أوكراني خلال تدريب عسكري في منطقة بشرق البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننظر بإيجابية إلى التفاوض حول السلام مع أوكرانيا
اليوم 02:28
عملية عسكرية ضد «داعش» في محافظة بري (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحذيرات أميركية من «هجمات محتملة» في الصومال
اليوم 02:28
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. مقتل منفذي الهجوم على موقع عسكري شمال البلاد
اليوم 02:28
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مكة تستضيف اليوم اجتماعات خليجية مع مصر وسوريا والمغرب والأردن
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©