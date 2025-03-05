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اقتصاد

الذهب يصعد مع تراجع الدولار

الذهب يصعد مع تراجع الدولار
5 مارس 2025 22:08

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مستفيدا من تراجع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية التي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للحصول على رؤية أوضح حول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2923.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1659 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2933 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 1.2 بالمئة مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وقال بيتر جرانت، نائب رئيس زانر ميتالز وكبير الخبراء بشأن المعادن في الشركة: «لا يزال هناك اهتمام بالشراء الآن... سيكون هناك قدر من الحذر قبل (بيانات الوظائف) التي تصدر يوم الجمعة، لكن الاتجاه الأساسي لا يزال داعما للذهب».
وأدت المخاوف إزاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ارتفاع أسعار الذهب لتسجل مستويات غير مسبوقة 11 مرة هذا العام، وبلغت ذروتها عند 2956.15 دولار للأوقية في 24 فبراير الماضي، وسجلت زيادة إجمالية بلغت 11 بالمئة منذ بداية العام.

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المصدر: وكالات
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