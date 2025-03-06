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اقتصاد

اليورو عند ذروة 4 أشهر والدولار يتراجع

اليورو عند ذروة 4 أشهر والدولار يتراجع
6 مارس 2025 10:42

سجل اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار اليوم الخميس بعد ارتفاع عوائد السندات الأوروبية
وتراجع الدولار لقرب أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية.

واستقر اليورو عند 1.0792 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 1.0803 دولار للمرة الأولى منذ 8 نوفمبر.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنحو أربعة في المئة هذا الأسبوع، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2020.
وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2906 دولار وهو مستوى لم يسجله منذ 11 نوفمبر.
وشهد مؤشر الدولار الأميركي تغيراً طفيفاً إلى 104.31، بعد أن انخفض إلى 104.25 الليلة الماضية للمرة الأولى منذ 8 نوفمبر.
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين، الذي ينظر إليه كملاذ آمن، ليصل في أحدث التعاملات إلى 149.17 ين.
كما صعد 0.1 بالمئة إلى 7.2438 يوان في التعاملات الخارجية، بعد انخفاضه 0.9 بالمئة خلال الجلستين السابقتين.
وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6345 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير.

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المصدر: وكالات
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