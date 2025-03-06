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اقتصاد

توقعات بنمو توليد الطاقة المتجددة في المنطقة خلال 2025

توقعات بنمو توليد الطاقة المتجددة في المنطقة 14 خلال 2025
6 مارس 2025 14:48

توقعت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها حول إنتاجية الكهرباء، أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط، نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع توليدها في الشرق الأوسط بمعدل سنوي قدره 14% خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

وأوضح التقرير أن الزيادة المتوقعة في معدل توليد الطاقة المتجددة سيسهم في زيادة حصتها من إجمالي إنتاج الكهرباء من 5% إلى 7% خلال فترة التوقعات، مدعوما بنمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تمثل المحرك الرئيسي لنمو مصادر الطاقة المتجددة، حيث سترتفع حصتها من نحو 55% إلى 70% بحلول عام 2027.

وقال التقرير، إن دولة الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في قطاع الطاقة الشمسية، وإنها تمثل مع المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من النمو في المنطقة، متوقعا ارتفاع التوليد السنوي للطاقة الشمسية في المنطقة بنسبة 23% من 2025 حتى 2027.

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وأكد أن الطاقة النووية تلعب دوراً متزايد الأهمية في مزيج الطاقة بالمنطقة، حيث سجلت نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2024، بقيادة الإمارات التي تواصل تعزيز إسهام الطاقة النووية في تحقيق مزيج متنوع ومستدام للطاقة.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي نما بنسبة 2.9% في عام 2024، وأن من المتوقع أن يتسارع النمو إلى متوسط سنوي قدره 5.3% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مع زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة من 68% إلى 73%، مدفوعاً بالسياسات الحكومية الداعمة للتحول من النفط إلى الغاز الطبيعي.

المصدر: وام
الشرق الأوسط
الإمارات
الطاقة المتجددة
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