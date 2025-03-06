"الثقافة والسياحة" و"الاتحاد للطيران" تطلقان "بطاقة أبوظبي" الجديدة

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات، خلال مشاركتهما في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين، "بطاقة أبوظبي" الجديدة، التي تمنح الزائر تجربة رقمية كاملة تضمن استمتاعه بتجارب أكثر سهولة ومرونة خلال استكشاف المعالم السياحية والثقافية والعروض الاستثنائية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وسيتلقّى المسافرون على متن رحلات الاتحاد للطيران إلى أبوظبي بريداً إلكترونياً يحتوي على رابط للحصول على "بطاقة أبوظبي" من خلال موقعها الإلكتروني، دون تكلفة إضافية أو تنزيل تطبيق.

وتتيح البطاقة المجانية مجموعة من المميزات لركاب الاتحاد للطيران، تشمل شريحة هاتف مع 10 جيجابايت من البيانات، والاستخدام المجاني للحافلات العامة، وشبكة خطوط الحافلات السياحية التي تغطي مناطق الجذب الرئيسية في العاصمة على مدار الساعة.

وقال عبد الله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن إطلاق "بطاقة أبوظبي" الجديدة يعكس التزام الدائرة بتعزيز تجربة زوّار الإمارة عبر توفير باقات وعروض تتيح المجال أمامهم لاستكشاف المعالم الثقافية والسياحية والترفيهية في العاصمة بسهولة أكبر.

وأضاف أن الدائرة تسعى عبر هذه الشراكة مع "الاتحاد للطيران"، إلى ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية تلبي تطلعات الجميع، وتمكين الشركاء من الترويج بكفاءة لأفضل ما تقدمه الإمارة من جولات مُلهمة.

من جانبها، قالت عائشة الكعبي، نائب رئيس إدارة التمكين التجاري في "الاتحاد للطيران"، إن تعاون الناقلة مع دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي، يسهم في إثراء تجربة الزوار في معالم الإمارة، وجعلها أكثر تميزاً، وإن الجانبين يسعيان من خلال إطلاق بطاقة رقمية واحدة تجمع بين المواصلات والاتصال والخصومات في المعالم السياحية والثقافية، إلى تسهيل استمتاع الزوار بتجارب أبوظبي المتنوعة، من العروض الثقافية إلى وجهات الترفيه العائلي.

وتستند الاتفاقية الجديدة إلى نجاح برنامج التوقف في أبوظبي من "الاتحاد للطيران"، الذي استقبل 85 ألف زائر دولي في العام الماضي، مقابل 12 ألفاً في العام 2023، بينما تتوقّع الناقلة استضافة أكثر من 130 ألف ضيف هذا العام في إطار البرنامج، بنسبة نمو تتجاوز 50% على أساس سنوي.

وعند الحجز عبر موقع "etihad.com"، يمكن للزوار الذين يختارون التوقف في أبوظبي الاستفادة من إقامة فندقية مجانية تصل إلى ليلتين، ما يحوّل رحلتهم إلى عطلة مزدوجة.

ويحصل حاملو "بطاقة أبوظبي" على خصومات حصرية قدرها 15% في أبرز المواقع والمعالم الثقافية في أبوظبي، بما في ذلك قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي، فضلاً عن أسعار خاصة على تذاكر مدن الألعاب والوجهات الترفيهية في جزيرة ياس، ومنها عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس، وياس ووتروورلد.

كما توفر البطاقة خصومات في أكثر من 200 مطعم في جميع أنحاء الإمارة، وأسعار خاصة على التجارب السياحية مثل رحلات السفاري الصحراوية والجولات برفقة مرشدين.

ويتماشى إطلاق البطاقة مع إستراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد الزوار إلى 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في قطاع السياحة، ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 90 مليار درهم بحلول العام 2030.

ويأتي إطلاق البطاقة، التي توفر للزوار تجارب أكثر بتكلفة أقل خلال جولاتهم في الإمارة، امتداداً للتطورات المتواصلة في البنية التحتية في العاصمة، بما في ذلك مبنى المسافرين A في مطار زايد الدولي، بالتزامن مع تنظيم أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية على مدار العام.