"إنفستوبيا" تعقد نسختها الخامسة 31 مارس 2026 بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إنفستوبيا» عن موعد إطلاق نسختها الخامسة في أبوظبي في العام المقبل، والتي ستُقام للمرة الأولى على مدار ثلاثة أيام متتالية، خلال الفترة من 31 مارس حتى 2 أبريل 2026، حيث تهدف إلى خلق منصة حوارية استثمارية عالمية تجمع القادة والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد من جميع أنحاء العالم، تحت مظلّة واحدة في دولة الإمارات.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا: «حققت مخرجات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا» نجاحاً متميزاً في فتح آفاق جديدة للاستثمار العالمي في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومنها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري والتجارة الإلكترونية والفضاء والرعاية الصحية، ووضع الآليات والرؤى التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على التوسع في هذه القطاعات الحيوية، والتحوّل نحو النماذج الاقتصادية الدائرية والمستدامة، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، لا سيما أن هذه النسخة جذبت أكثر من 132 متحدثاً و19 وزيراً من 20 دولة، وحضر فعالياتها أكثر من 3000 مشارك من جميع أنحاء العالم».

وتابع معالي عبدالله بن طوق: «نسعى من خلال نسخة العام القادم لـ«إنفستوبيا» إلى إقامة حدث اقتصادي مميز وفريد يعزّز من حضورها العالمي لدى مجتمعات الأعمال، ويؤكد مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وحلقة الوصل بين الأسواق الاقتصادية المتقدمة والنامية والناشئة، بما يدعم الجهود الوطنية في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لمشاريع الاقتصاد الجديد».

وتتضمن نسخة «إنفستوبيا 2026» عدداً من الفعاليات التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لـ«إنفستوبيا» على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومنها عقد مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتعزيز النقاش الدولي حول مستقبل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، واستشراف أحدث التوجهات العالمية للتمويل، وإيجاد الحلول الملائمة للتحديات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذلك تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في الأسواق الإماراتية وكيفية استغلالها من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، ودور الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار الضخمة في تمويل المشاريع التنموية.

وتشهد النسخة الخامسة لـ«إنفستوبيا» تخصيص يوم كامل لإقامة منتدى عالمي حول ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة إلى جانب مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال في الدولة ومسرعات وحاضنات الأعمال وصناديق رأسمال المخاطر ورواد الأعمال، وسيركز المنتدى على تحفيز أصحاب المشاريع الناشئة على التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، ودعم وصولهم إلى فرص التمويل والاستثمار والشراكات خلال هذا الحدث.

وستعمل «إنفستوبيا» على تعزيز الاستفادة من الحضور العالمي لسلسلة فعاليات وحوارات «إنفستوبيا العالمية» والتي ستنطلق خلال العام الحالي في أكثر من 10 مدن في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، وذلك بهدف جذب أكبر قاعدة من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والثروات ورواد الأعمال إلى نسختها الخامسة.

وجذبت النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا» أكثر من 132 متحدثاً ومتحدثة من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء و19 وزيراً من نحو 20 دولة، وبحضور أكثر من 3000 مشارك، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.

عدد غير مسبوق في الجلسات النقاشية لـ«إنفستوبيا»

ونجحت هذه النسخة في تنظيم عدد غير مسبوق من الجلسات النقاشية واجتماعات الطاولة المستديرة، وذلك مقارنةً بالنسخ الماضية لـ«إنفستوبيا»، حيث تم تنظيم 42 جلسة نقاشية و16 اجتماع طاولة مستديرة.