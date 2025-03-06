عمومية «العربي المتحد» تقر زيادة رأسماله

الشارقة (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد، خلال اجتماعها أمس بالمقر الرئيسي في الشارقة، برئاسة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، مقترح مجلس الإدارة زيادة رأسمال البنك عن طريق إصدار حقوق اكتتاب بمبلغ يتجاوز 1.031 مليار درهم، وذلك بهدف تعزيز مركزه المالي وتمكين قدراته لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.

وسيتم طرح حقوق الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: إن الأداء المالي الذي حققه البنك العربي المتحد خلال العام 2024، يعكس نجاح استراتيجية النمو وقوة نموذج أعمال البنك الأساسية، كما يؤكد التزامه الثابت بتقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وأضاف أن مواصلة التركيز على الرقمنة والابتكار يعيد تشكيل ملامح مستقبل الخدمات المصرفية، ما يحسّن من قدرات البنك الرقمية وتفوق عملياته التشغيلية ويدفع التطوير المستمر في الكفاءة وتقديم قيمة مضافة للعملاء.

يشار إلى أن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» تولّى إدارة فعالية الاجتماع بموجب اتفاقية تقديم خدمات أمين السجل الموقعة بين الجانبين.