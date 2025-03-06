9.65 مليار درهم قيمة عقود البناء في عجمان خلال 2024



عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تجاوز عقود البناء في الإمارة قيمة 9 مليارات و655 مليون درهم حسب التقرير السنوي الصادر عنها للعام الماضي 2024، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن قيمة العقود شهدت نمواً مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023 والتي شهدت تحقيق 5 مليارات و936 مليون درهم، مشيراً إلى نجاح عجمان في أن تكون نموذجاً مثالياً لإمارة حضارية ومستدامة توفر جميع مقومات السعادة وجودة الحياة للسكان والزوار والسياح، وتضمن بيئة مثالية للاستثمار لإقامة المشاريع الناجحة، وضمان استمراريتها في مختلف المجالات.

وأوضح أن نسبة الارتفاع في قيمة عقود البناء في عام 2024 سجلت ما مقداره 62.66% مقارنة مع عام 2023، مثمنًا العمل المتواصل والخطط الاستراتيجية والرؤى الثاقبة التي تتضمن تقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء وسرعة إنجاز الخدمات، وتعزيز تنافسية الإمارة في المؤشرات العالمية.

وقال المهندس خليفة عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المباني بالدائرة، إن الدائرة تتبنى خطة واضحة وشاملة ومتكاملة لتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية، منوهاً بأن إجمالي رخص البناء الصادرة خلال عام 2024 بلغت 4898 رخصة، في حين بلغ عددها خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه 3384 رخصة بناء.

وثمن الفلاسي دعم القيادة الحكيمة التي تحرص على تقديم التسهيلات المتنوعة للجميع، ما أسهم في رفع مستوى الرضا والسعادة العام، مشيداً بجهود الكفاءات الطموحة في الدائرة والتي تحرص على السير قدمًا في مضمار التحول الرقمي الكامل وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتسريع المعاملات وإنجازها خلال وقت قياسي وبدقة متناهية.