«شروق» تستعرض مشاريعها السياحية بالشارقة خلال «بورصة برلين»



الشارقة (الاتحاد)

تستعرض هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) رؤيتها الاستراتيجية المبتكرة في معرض «بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر» 2025، في ضوء انتعاش صناعة السياحة العالمية ونموها، وارتفاع الطلب على تجارب السياحة البيئية والتراثية، والتي تعد نموذجاً استثمارياً مركزياً في محفظة «شروق» ومكوناً أصيلاً من استراتيجيتها في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في مجال تطوير السياحة المسؤولة والحفاظ على تراثها الثقافي الغني.

وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن رسالة شروق خلال مشاركتها في «بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر 2025» تتجسد في تقديم نموذج أعمالها التنموي الشامل الذي يجمع بين الحفاظ على الطبيعة والهوية الثقافية ويعزز العائد الاقتصادي ويشجع الابتكار في الوقت ذاته.

وأضاف: تعيد الشارقة تعريف معنى مفهوم المنافسة في سوق السياحة العالمي، وذلك من خلال دمج ممارسات الاستدامة في جميع مراحل تطوير المشروعات، ونحن نتطلع إلى إحداث تأثير عالمي من خلال تعزيز الاستثمارات المسؤولة التي تركز على المجتمع وحماية البيئة«.

وتجسّد مشاركة«شروق» في معرض«بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر»2025 دورها المحوري في تطوير سوق السياحة بالشارقة. كما تتيح المشاركة استعراض المشروعات الرائدة التي تجذب الزوار الذين يتطلعون إلى تجارب عالمية مسؤولة، حيث قدمت«شروق» لزوار المعرض شرحاً مفصلاً عن أبرز وجهاتها التي شملت، منتزه مليحة الوطني، ومشاريع مجموعة الشارقة للضيافة، وفندق«شتيدي البيت، الشارقة» إلى جانب شراكتها مع شركة«لوكس كوليكتيف» الرائدة في إدارة الفنادق عالمياً.