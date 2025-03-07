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اقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب
7 مارس 2025 11:22

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بعدما عززت حالة عدم اليقين المرتبطة بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية من الطلب على المعدن النفيس.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2900.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش، لكنه ارتفع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2908.70 دولار.
وعلق ترامب أمس الخميس الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة التي فرضها هذا الأسبوع على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك.
ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، والذي توقع مسح أجرته رويترز أن يظهر زيادة 160 ألف وظيفة خلال فبراير شباط.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 32.60 دولار للأوقية. واستقر البلاتين إلى حد كبير عند 965.23 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 939.25 دولار.

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ارتفاع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
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