«إس آند بي»: 20% نمو متوقع بقطاع التأمين الإماراتي خلال 2025

دبي (وام)

توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن يحافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على آفاق نمو إيجابية خلال العام 2025، مع إمكانية تحقيق نمو يتراوح بين 10% و20%، وذلك بعد أن سجل القطاع نمواً بنحو 20% في العام 2024.

وأشارت الوكالة إلى أن الأسواق التأمينية في دول الخليج الأخرى، ستشهد أيضاً ظروف نمو مواتية، حيث تتراوح معدلات النمو المتوقعة بين 5% و15% وفقاً لظروف كل دولة.

وقال أمير موجيك، مدير تصنيفات التأمين لدى «إس آند بي»، إن الرقمنة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز تجربة العملاء ونمو قطاع التأمين، مشيراً إلى أن شركات التأمين الكبرى في الإمارات، تستثمر بشكل متزايد في الأتمتة والتحول الرقمي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز التنافسية في السوق. وأوضح موجيك أن الفوائد المتوقعة للتحول الرقمي في قطاع التأمين تشمل تحسين تجربة العملاء من خلال توفير منصات رقمية تُتيح وصولاً أسهل إلى المنتجات التأمينية، وتقديم خدمات أكثر تخصيصاً بفضل التحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تسريع عمليات المطالبات عبر إجراءات سلسة.