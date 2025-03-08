«ماجما»: معالجة 160 ألف طن من النفايات سنوياً

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يدرس مصنع «ماجما»، المشروع المشترك بين «فيوليا» و«تدوير»، نقل الخبرة الإماراتية في إدارة النفايات الخطرة بأساليب آمنة، إلى دول أخرى ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، بحسب تييري ديزينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيوليا الإمارات».

وأكد ديزينكلوس لـ«الاتحاد» أن الشركة تعمل حالياً على استكشاف فرص لإنشاء منشآت مشابهة في مواقع أخرى ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، بهدف تلبية الطلب المتنامي على إدارة النفايات الخطرة في هذه المناطق.

وكشف ديزينكلوس عن تنفيذ عدة مشاريع توسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 160 ألف طن سنوياً من النفايات الخطرة خلال السنوات الأربع المقبلة، ضمن توسع يأتي بناءً على التوجهات الاقتصادية العامة لدولة الإمارات، بما في ذلك توسع قطاع البتروكيماويات في الدولة وتزايد اللوائح البيئية، ما يحفز الشركات على الابتكار وتوسيع عملياتها.

وقال: إن القدرة السنوية الإجمالية لمصنع ماجما لإدارة النفايات الخطرة في القطاع الصناعي، والواقع في منطقة الرويس في أبوظبي، تبلغ حالياً 70 ألف طن، حيث تتضمن المنشأة محطتي معالجة تم تجهيزهما بوحدات متخصصة، مثل الترميد، والانتزاز الحراري، والطرد المركزي، والمعالجة الفيزيائية - الكيميائية، والتصليد، إلى جانب علاجات أخرى.

وأوضح ديزينكلوس أن النفايات الخطرة هي النفايات التي تشكّل تهديدات كبيرة أو محتملة على الصحة العامة أو البيئة، بما في ذلك النفايات القابلة للاحتراق والتآكل والتفاعل، بالإضافة إلى النفايات السامة والمعدية والمشعة. وأضاف أن عمليات التصنيع وإنتاج المواد الكيميائية وتكرير النفط والمنشآت الطبية والأنشطة الزراعية تشكل المصادر الرئيسية للنفايات الخطرة، لافتاً إلى أنه بخلاف النفايات الصلبة، التي قد لا تكون خطرة، فالنفايات الخطرة تحتوي على مواد تتطلب اتباع أساليب خاصة في التعامل معها ومعالجتها والتخلص منها، تجنباً لحدوث تلوث أو أذى.

استدامة الصناعة

ووفقاً لـ ديزينكلوس، فإن «ماجما» تلعب دوراً حاسماً في معالجة النفايات الخطرة وإعادة تدويرها والتخلص الآمن منها، وتالياً تقدم إسهامات كبيرة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث تتماشى هذه المساعي مع التزام الإمارات بالإدارة المستدامة للنفايات، ومبادرات إقليمية مثل سياسة الاقتصاد الدائري، والمشروعات الوطنية لتحويل النفايات إلى طاقة، وسعي الدولة لتقليل الاعتماد على مكبات النفايات.

وأضاف أن جهوداً مثل استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات، تؤكد طموح دولة الإمارات لاعتماد حلول مبتكرة، بهدف تحقيق مستقبل أكثر نظافة واستدامة. وأشار إلى أن بروتوكولات السلامة التي تتبعها «ماجما» والتي تتماشى مع المعايير العالمية من جهات عديدة، تتضمن هيئة البيئة في أبوظبي (EAD)، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وفيوليا، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تضمن مستويات سلامة عالية للعاملين في المنشأة والحد الأدنى من التأثير على البيئة.

قطاع البتروكيماويات

وأفاد ديزينكلوس بأن «ماجما» تدعم قطاع البتروكيماويات من خلال إدارة النفايات الخطرة التي ينتجها، بما في ذلك معالجة السوائل والرواسب والمواد الصلبة العضوية وغير العضوية والتخلص منها. وأكد أن الشركة تسهم في معالجة تحديات بيئية مهمة، مثل تقليل التلوث وضمان أن تتوافق أساليب التعامل مع النفايات مع المعايير التنظيمية الصارمة لحماية صحة الإنسان والبيئة، منوهاً إلى أنه مع زيادة حجم النفايات الخطرة، تحافظ «ماجما» على التوازن بين حماية البيئة وكفاءة العمليات من خلال الاستثمار في تحسين العمليات.

الذكاء الاصطناعي

توقع ديزينكلوس أن تصبح معالجة النفايات الخطرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر تطوراً في ضوء زيادة المتطلبات التنظيمية والتقدم التقني، كما توقع تحولاً نحو ممارسات أكثر استدامة واعتماد تقنيات معالجة مبتكرة تقلل من التأثير البيئي، مختتماً بالتأكيد على أن التطور السريع في الذكاء الاصطناعي والرقمنة والأتمتة سيلعب دوراً محورياً في تحسين عمليات إدارة النفايات، بدءاً من تحسين العمليات عند المصدر للحد من توليد النفايات، ووصولاً إلى النقل واسترداد المواد والطاقة من النفايات.