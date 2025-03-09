تقييم المنتجات أسهل على «آب ستور» بالـ «AI»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

في إطار تحديث نظام التشغيل «آي.أو.إس 18.4»، المطروحة منه نسخة تجريبية حالياً، أضافت شركة «آبل» تطبيقاً يعمل بالذكاء الاصطناعي لتلخيص عروض وتقييم المنتجات المطروحة في متجرها «آب ستور». وسيستخدم التطبيق الجديد نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة «آبل إنتيليجانس»، لتقديم ملخص عام للتقييمات التي يكتبها المستخدمون لأي تطبيق أو منتج موجود في «آب ستور». سيتم توفير خدمة التلخيص في الولايات المتحدة بالإنجليزية في البداية، على أن يتم توفيرها لتشمل كل التطبيقات الموجود عدد كاف من التقييمات لها في الأسواق واللغات الأخرى خلال عام. وسيكون هذا التطبيق متاحاً في نظام التشغيل «آيباد أو.إس 4. 18» أيضاً. ويمكن أن يشجع هذا التطبيق مطوري التطبيقات عديمي الضمير على إغراق أقسام التقييمات والمراجعات الخاصة بهم بمراجعات مزيفة تكتبها برامج آلية أو معلقون آخرون يمدحون التطبيق أو اللعبة، أو يدلون بملاحظات إيجابية حول ميزاتها أو أسعارها، مقابل الحصول على مبالغ مالية من المطورين. في حين أن هذا النوع من التصرفات هو للأسف ممارسة شائعة بالفعل في صناعة التطبيقات، أو على أي موقع يقدم مراجعة أو تقييمات العملاء لمنتج - فإن إضافة ملخصات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة.