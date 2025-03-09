الآن.. «جوجل» مستعد لأسئلتك المعقدة والمركبة

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية جوجل خاصية تجريبية جديدة باسم «أيه.آي مود» إلى محرك البحث، لمنافسة محركات بحث تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل شات جي.بي.تي سيرش. وأعلنت جوجل أن الخاصية الجديدة مصممة للسماح للمستخدمين بطرح أسئلة معقدة ومتعددة الأجزاء والبحث المعمق في أي موضوع بشكل مباشر عبر محرك بحث جوجل. وأطلقت جوجل الخاصية الجديدة لمشتركي خدمة جوجل وان أيه.آي بريميوم، بدءا من الأسبوع الماضي، كما يمكن الوصول إليها عبر خدمة سيرش لابس الذراع التجريبية لشركة جوجل. وتستخدم الخاصية نسخة مخصصة من نموذج الذكاء الاصطناعي جيميني 2.0 التابع لجوجل، وستكون مفيدة بشكل خاص بالنسبة للأسئلة التي تحتاج المزيد من التصفح والمقارنات بفضل قدرات الاستدلال والتفكير والنماذج المتعددة المتقدمة في هذا النموذج. على سبيل المثال يمكن للمستخدم طرح السؤال التالي: ما هي الاختلافات في خاصية متابعة حالة النمو بين السوار الذكي والساعة الذكية وسجادة متابعة النوم؟ كما تستطيع خاصية أيه.آي مود إعطاء المستخدم مقارنة مفصلة بين كل المنتجات المعروضة، إلى جانب روابط لمقالات تحتوي على معلومات عنها. كما يمكنه طرح سؤال مستمد من رد محرك البحث، مثل «ما الذي يحدث لمعدل ضربات قلبك أثناء النوم العميق؟ لكي يواصل البحث. وتقول جوجل إن المستخدم في الماضي، كان يحتاج إلى القيام بعمليات بحث متعددة لمقارنة الخيارات التفصيلية أو استكشاف مفهوم جديد من خلال عمليات البحث التقليدية. ولكن باستخدام وضع الذكاء الاصطناعي، يمكنك الوصول إلى محتوى الويب إلى جانب الاستفادة من المصادر المباشرة الفعلية.