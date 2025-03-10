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اقتصاد

سهم "بروج" يوفر عائد توزيعات أرباح للمستثمرين يبلغ 6.7% سنوياً

سهم "بروج" يوفر عائد توزيعات أرباح للمستثمرين يبلغ 6.7% سنوياً
10 مارس 2025 11:12

بلغت نسبة توزيعات الأرباح السنوية لأسهم "بروج"، الشركة الرائدة في مجال البتروكيماويات، 6.7% بناءً على سعر الإغلاق في 7 مارس 2025، مما يوفر عوائد قوية للمستثمرين ويعزز سجّل توزيعات الأرباح الجذاب للشركة.


وتؤكد النتائج المالية لشركة "بروج" لعام 2024، مرونة الشركة ونسبة ربحيتها العالية، حيث بلغ صافي الأرباح 4.5 مليار درهم "1.24 مليار دولار"، مما يمثل زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي.

وأعلنت الشركة ، تحقيق هامش ربح رائد قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت نسبته 41%، وهو ما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الشركات كفاءةً وربحيةً في قطاع البتروكيماويات.

ومن المرتقب أن يوافق مساهمو "بروج" على دفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2.4 مليار درهم "650 مليون دولار" للنصف الثاني من عام 2024، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل للشركة في 7 أبريل 2025.

وتساهم هذه الدفعة النهائية الخاصة بعام 2024 في رفع إجمالي توزيعات أرباح "بروج" عن العام الماضي إلى 4.8 مليار درهم "1.3 مليار دولار" ، مما يعزز مكانة سهم الشركة في المنطقة كفرصة استثمارية جذابة.

وسيكون آخر يوم لشراء أسهم "بروج" من أجل التأهل للحصول على توزيعات الأرباح للنصف الثاني من عام 2024 هو 15 أبريل 2025، حيث سيتم توزيع الأرباح في 28 أبريل 2025.

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وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج"، إن سهم "بروج" يشكل فرصة جذابة للمستثمرين، حيث تستمر الشركة في تقديم توزيعات أرباح قوية، مما يؤكد التزامها بخلق وتعزيز القيمة لمساهميها، وأنه استناداً إلى نموذج أعمالها المتميز وحرصها المستمر على تعزيز الابتكار، تظل’بروج‘ منافساً قوياً يستقطب المستثمرين الباحثين عن فرص النمو.

وأضاف أنه إلى جانب سجل توزيعات الأرباح القوي، من المتوقع أن يشهد مسار نمو "بروج" تسارعاً بعد الاندماج الذي أُعلن عنه مؤخراً بين "بروج" و"بورياليس" التابعة لشركة "أو إم في"، لتأسيس"مجموعة بروج الدولية"، والاستحواذ على شركة "نوفا للكيماويات".

وستساهم صفقات الاندماج والاستحواذ هذه في تأسيس رابع أكبر شركة للبولي أوليفين في العالم، بقيمة تزيد على 220 مليار درهم "60 مليار دولار"، مما يعزز بشكل كبير من مكانة "بروج" العالمية.

ومن المتوقع أن تستفيد "مجموعة بروج الدولية"، التي تم تأسيسها مؤخراً من هامش توزيع أرباح أعلى، وحضور أكبر في الأسواق، وقدرات تكنولوجية متقدمة، وتكامل للقدرات الإنتاجية والتشغيلية.

ومن المتوقع أن يساهم توسيع نطاق العمليات التجارية والتصنيعية لـ "مجموعة بروج الدولية" في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، في تعزيز قدرات المجموعة وترسيخ مكانتها في قطاع البتروكيماويات عالمياً، مما يتيح المزيد من فرص النمو وخلق وتعزيز القيمة للمجموعة ومساهميها.
 

المصدر: وام
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