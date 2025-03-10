إطلاق محفظة لدعم استثمارات المشروع المشترك بين «ألفا ظبي» و«مبادلة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع «ألفا ظبي»، اليوم عن قيام مشروعهما المشترك - الذي تم إطلاقه في عام 2023 - بإنشاء محفظة مالية تقارب قيمتها المليار دولار أميركي، وذلك بهدف الاستثمار في فرص الائتمان العالمية.

ويشكل هذا الإنجاز خطوة رئيسة نحو تحقيق هدف الشراكة المتمثل باستثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار أميركي حتى عام 2028، كما يؤكد على الزخم القوي لهذا المشروع المشترك وتقدّم سير العمل فيه.ويستفيد هذا المشروع المشترك - الذي يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له وتتوزع ملكيته بنسبة 80% لشركة مبادلة و20% لألفا ظبي - من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مبادلة وأبولو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (APO التي تعد واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، وذلك لاغتنام فرص استثمارية عالية الجودة في سوق الائتمان الخاص.

وركزت الشراكة منذ تأسيسها عام 2023، على تحديد واغتنام فرص الائتمان الخاص في القطاعات والمناطق الجغرافية التي تقدم عوائد مجزية محسوبة المخاطر.

بهذه المناسبة، قال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «تؤكد شراكتنا مع «مبادلة» و «أبولو» على التزامنا الراسخ بالشراكات الريادية طويلة الأجل مع كبار مديري الاستثمار. ويتيح لنا الاستثمار في فرص الائتمان الخاص تحقيق عوائد مجزية محسوبة المخاطر، كما يسهم في زيادة تنوع محفظتنا لناحية فئات الأصول والمناطق الجغرافية».

من جهته، قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة: «يشكل إنشاء المحفظة الاستثمارية بقيمة تقارب المليار دولار إنجازاً مهماً لمشروعنا المشترك مع «ألفا ظبي»، ويأتي أيضاً في إطار تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع «أبولو». كما يسلّط هذا الإنجاز الضوء على قوة ومتانة شراكتنا، والتزامنا بتحديد واغتنام فرص الائتمان الخاص عالية الجودة. ونتطلع لمواصلة هذا الزخم لتحقيق أهداف المشروع».

بدوره قال جيم فانيك، الشريك في«أبولو»: «ألفا ظبي» و«مبادلة» هما شريكان مهمان لأبولو على المدى الطويل. ويسرنا أن أن يحقق مشروعنا المشترك هذا الإنجاز المهم بالاستفادة من نقاط قوتنا الأساسية في إصدار الائتمان العالمي».