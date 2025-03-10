عمومية «أبوظبي الإسلامي» تعتمد توزيعات أرباح بـ 3 مليارات درهم

أبوظبي (الاتحاد)

عقد «مصرف أبوظبي الإسلامي»، اليوم، جمعيته العمومية عن العام المالي 2024 عن بُعد وحضورياً.

وقد تم اعتماد جمعيته العمومية لتوزيعات الأرباح النقدية بقيمة 3.030 مليار درهم إماراتي؛ أي ما يعادل 83% من رأس المال، بواقع 83 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 71 فلساً للسهم في عام 2023، وهو ما يعادل 50% من صافي الأرباح عن عام 2024.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد حقق صافي الأرباح قبل الضريبة خلال العام 2024 بقيمة 6.9 مليار درهم إماراتي، محققاً زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي. وساهم النمو القوي في الميزانية العمومية، إلى جانب تنامي زخم الأعمال ونمو الإيرادات المتنوع في هذا الأداء المالي الاستثنائي للمصرف. كما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 6.1 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بنسبة 16% مقارنة مع 5.25 مليار درهم إماراتي في العام السابق.

وانتخب مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي مجلس إدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، واعتمدت الجمعية العمومية أيضاً خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2024، بالإضافة إلى قرارات أخرى.

ويضم مجلس الإدارة، الذي تمتد فترة عمله لثلاث سنوات، كلاً من جوعان عويضة سهيل الخييلي، وفيصل سلطان الشعيبي، وخليفة مطر المهيري، وعبد الله علي مصلح الأحبابي، ونجيب يوسف فياض، وعبد الوهاب معن الحلبي، ومها محمد القطان.

وفي تعليق له في التقرير السنوي، قال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نشكر المساهمين على ثقتهم وانتخاب مجلس إدارة جديد، والذي يضم عدداً من أبرز القادة في قطاع الأعمال والاستراتيجية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية. في عام 2024، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج استثنائية، حيث وصل صافي أرباحه قبل الضريبة إلى 6.9 مليار درهم. وقد مكنتنا هذه الزيادة الكبيرة في نسب الأرباح، إلى جانب وضع رأس المال القوي، من اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 83 فلساً للسهم الواحد. ويعكس العائد القياسي على حقوق المساهمين الذي وصل إلى نسبة 28% قوة الاقتصاد المحلي ومرونته واستقراره، إلى جانب تركيزنا على تنفيذ المبادرات المبتكرة لتسريع عملية النمو. ونجحنا من خلال مكانتنا القوية في السوق في زيادة حصتنا بعدما جذب المصرف نحو 216,000 متعامل جديد في عام 2024».

أضاف: «هذا وكثفنا جهودنا في عام 2024 لتسريع خطط الاستدامة، وقدنا مبادرات هادفة ساهمت بقوة في دفع مسيرتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يشمل التزامنا بتقليص انبعاثات الكربون في إطار خطتنا لتحقيق الحياد المناخي. ومن خلال إطلاق رؤية 2035، حددنا خريطة طريق للمضي قدماً في رحلة التحول والبقاء في طليعة قطاعنا، إذ تستند هذه الرؤية على التقدم التكنولوجي، والتركيز الثابت والتفاني في خدمة متعاملينا، والالتزام العميق بمبادئ الاستدامة».

ومن جهته، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «حقق المصرف نتائج مالية مميزة في عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 26% إلى مستوى قياسي بلغ 6.9 مليار درهم، مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 14%.

وجاء هذا النجاح مدعوماً بزيادة حجم التعاملات وزيادة في تمويل المتعاملين مدعومة بقاعدة تمويل فعّالة، مما أتاح لنا تحقيق عوائد أعلى، حيث وصل إجمالي الأصول إلى 226 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو تمويل المتعاملين، حيث نمت تمويلات العملاء بنسبة 22%. كما حافظنا على قوة ميزانيتنا العمومية عبر جميع المؤشرات الرئيسية، مع تحسن جودة الأصول، وذلك نتيجة للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية. ومع إطلاق رؤيتنا الجديدة لعام 2035، نتطلع إلى بناء مصرف قوي ومرن يواكب تغيرات المستقبل ولا يكتفي بتلبية احتياجات اليوم المتغيرة فحسب، بل يتوقع ويستبق تحديات الغد أيضاً».