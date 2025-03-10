«إيه آي كيو» ترسي عقداً لنشر حل وكلاء الذكاء الاصطناعي بعمليات «أدنوك»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إيه آي كيو» AIQ، التابعة لشركة بريسايت، عن ترسية عقد بقيمة 340 مليون دولار مع «أدنوك» لنشر حلّ وكلاء الذكاء الاصطناعي ENERGYai وحلول الذكاء الاصطناعي ذات الصلة عبر سلسلة القيمة في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج لدى أدنوك، وذلك في إطار نجاح المرحلة التجريبية لتطبيق هذا الحلّ، والتي شهدت تحوّلاً ملحوظاً في العمليات.

وبموجب الاتفاقية الممتدة لثلاث سنوات، سيتم نشر حلّ ENERGYai والحلول ذات الصلة في جميع عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج لدى أدنوك، بهدف تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة.

ويستند حلّ وكلاء الذكاء الاصطناعي ENERGYai إلى حصيلة 70 عاماً من البيانات والمعرفة الحصرية، والتي تجمع بين تكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والذكاء الاصطناعي الشامل، والمدَّرب خصيصاً لأداء المهام في سلسلة القيمة ضمن قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج لدى أدنوك.

ويسهم هذا الحلّ في تحسين الكفاءة والدقّة في المهام الحيوية؛ بدءاً من التحليل الزلزالي وحتى النمذجة الجيولوجية والمراقبة المباشرة للعمليات، مما يقلل الزمن اللازم لإنجاز العمليات الأساسية من أشهر إلى أيام، كما يساهم أيضاً في تقليل التكاليف والانبعاثات.وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: تتركز طموحاتنا في أدنوك على تعزيز حضورنا حتى نصبح شركة الطاقة الأكثر تمكينًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، ونعمل على زيادة القدرات في هذا المجال لتعزيز الكفاءة وتحقيق القيمة في جميع عملياتنا، ونتطلع إلى العمل مع «إيه آي كيو» لتوسيع نطاق حلّ ENERGYai في جميع عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وترسيخ مكانتنا كموّرد مسؤول وموثوق للطاقة للأسواق العالمية، وتطوير نظام الطاقة في المستقبل.

وسيستخدم حلّ ENERGYai نماذج لغوية كبيرة تمكّن المهندسين من «الحوار» مع بيانات أدنوك الحصرية، مما يُعزّز الإنتاجية الفردية ويقدم رؤى وفرصًا جديدة.

من جانبه، قال ماجزان كينيسباي، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة «إيه آي كيو»: تُمثّل هذه الاتفاقية نقلة نوعية بالنسبة لنا، حيث طورنا بالشراكة مع أدنوك حلّاً مبتكراً لوكلاء الذكاء الاصطناعي الشامل قابل للتوسع عبر جميع قطاعات الطاقة، يُعدّ الأول من نوعه عالمياً، ولديه القدرة على تحويل القطاع، وفخورون بانتقال حلّ ENERGYai من مرحلة اثبات المفهوم الناجحة إلى مرحلة النشر الكامل، مما يتيح أمام أدنوك فرصة الاستفادة من كفاءات غير مسبوقة، وتقليل كثافة الكربون وتعزيز طموحاتها في مجال الاستدامة.



