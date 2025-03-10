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اقتصاد

«الفجيرة الوطني» يرتب تمويلاً مشتركاً بـ100 مليون دولار

«الفجيرة الوطني» يرتب تمويلاً مشتركاً بـ100 مليون دولار
10 مارس 2025 19:50

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن قيادة ترتيب صفقة تمويل مشترك وإغلاقها بعملة واحدة وخطاب اعتماد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك لتمويل أعمال إنشاء وحدة لإنتاج الكلنكر، لصالح شركة بيور سمنت، وبطاقة إنتاجية تبلغ 6500 طن يومياً، بالإضافة إلى محطة طاقة تعتمد على آلية استعادة الحرارة المهدورة باستطاعة قدرها 8.5 ميغاواط.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 135.97 مليون دولار أمريكي، حيث سيسهم التمويل في شراء المعدات والأصول الثابتة، ما يضمن التنفيذ الناجح للمشروع.

ولعب بنك الفجيرة الوطني دور القيادة في ترتيب ووكالة التسهيلات والضمان، وقاد عملية التمويل بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني، حيث ساهم كل منهما بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي.

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «تعكس هذه الصفقة قدرتنا في بنك الفجيرة الوطني على تنظيم وإنجاز صفقات التمويل المشتركة المعقدة، ما يسهم في دفع عجلة نمو الأعمال والتطور الصناعي. وأضاف «انطلاقاً من مكانتنا الرائدة، نلتزم بتجاوز دورنا التقليدي في قطاع التمويل، لنتحول إلى شركاء استراتيجيين، من خلال تقديم الحلول المالية المصمّمة خصيصاً لتحقيق النجاح طويل الأمد، وتعزيز مكانتنا كشريك مالي موثوق في جميع أنحاء المنطقة».
 

بنك الفجيرة الوطني
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