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اقتصاد

الذهب يرتفع مع هبوط الدولار

الذهب
11 مارس 2025 10:45

 ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2898.27 دولار للأوقية بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2902.50 دولار.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.19 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 957.89 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 940.47 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
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